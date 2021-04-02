Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей

Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Твиттер, Инк (Twitter, lnc) признан виновным в совершении административного правонарушния, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 300 000 рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Там уточнили что правонарушение совершено 23 января в 18:27 (МСК). Видимо речь идет о призывах к участию в несогласованных акциях, которые были опубликованы в мессенджере.

Перед этим Twitter оштрафовали на 3 млн 200 тысяч рублей за аналогичное правонарушение, совершенное на день позже - 24 января.