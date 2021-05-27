В четверг в Москве +24 градуса и гроза

Сегодня, 27 мая, в столице ожидается комфортная погода, превышающая климатическую норму в среднем на один-два градуса. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура воздуха останется пока выше климатической нормы, возможны кратковременные дожди с грозами, но выпадет не более пяти миллиметров осадков. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 751 мм рт ст. Погодные условия четверга благоприятны для большинства метеозависимых людей.

Напомним, что самым жарким 27 мая было в 2007 году, когда воздух в Москве прогрелся до +31,1. А наиболее холодным этот день календаря оказался в 1894 году, тогда воздух остыл до ноля градусов.