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27.05.2021 08:57
Рубрика: Общество

В четверг в Москве +24 градуса и гроза

Текст: Ирина Огилько

Сегодня, 27 мая, в столице ожидается комфортная погода, превышающая климатическую норму в среднем на один-два градуса. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По данным метеорологов, температура воздуха останется пока выше климатической нормы, возможны кратковременные дожди с грозами, но выпадет не более пяти миллиметров осадков. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 751 мм рт ст. Погодные условия четверга благоприятны для большинства метеозависимых людей.

Напомним, что самым жарким 27 мая было в 2007 году, когда воздух в Москве прогрелся до +31,1. А наиболее холодным этот день календаря оказался в 1894 году, тогда воздух остыл до ноля градусов.

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