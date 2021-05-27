В Химках грабители взломали аптечный терминал

Ночью в подмосковных Химках в помещение аптеки через окно проникли грабители, взломали терминал и украли из него около 600 тысяч рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что одного из взломщиков вычислили по записям камер видеонаблюдения. Полицейские задержали ранее уже судимого за кражу уроженца одного из государств Закавказья.

При обыске по месту жительства задержанного нашли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, имеющие доказательственное значение. Изъяты и деньги. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут его сообщников.