26 мая в Калуге совместили два праздника День ТОС и День молодого избирателя.

В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, представители избирательных комиссий и калужской молодежи.

"В Калуге накоплен огромный опыт развития территориального общественного самоуправления, реализации инициатив активных жителей, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Членов ТОС отличает активная жизненная позиция, это люди, желающие изменить к лучшему свой микрорайон и свой город. В этом году у всех нас есть возможность принять решение и выбрать объекты, которые будут благоустроены по программе "Городская среда", призываю всех принять активное участие в голосовании".

Юрий Моисеев также призвал молодых калужан принять участие в выборах:

"Сегодня здесь собралась активная молодежь, многие из вас принимали участие в форуме "Юность-2021". С каждым годом у вас становится все больше прав и обязанностей. Одно из таких прав - участие в выборах. Именно от вас зависит, каким путем пойдет наш город и наша страна, ведь за вами - будущее".

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с праздником, пожелал успехов и благополучия.

Творческие коллективы города подготовили концертную программу.

Молодых избирателей ждала викторина "Вместе мы сможем многое", посвященная правовым основам территориального общественного самоуправления и нюансам избирательного права.