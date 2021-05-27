Этим летом в Москве подготовят 126 зон отдыха у водоемов, в том числе 11 - с купанием. Об этом сообщил начальник городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

Он уточнил, что подготовка к летнему сезону идет по плану, но решение об открытии каждой из зон отдыха будет приниматься после всех проверок и с учетом эпидемиологической обстановки. Роспотребнадзор, в частности, регулярно изучает качество воды.

Если по каким-то параметрам пробы не будут соответствовать нормам, пляжи могут временно закрыть. Особый акцент на безопасность. По словам Волкова, в зонах отдыха, где есть точки доступа к WI-FI, МЧС загружает свой контент. То есть человек на пляже, решивший подключиться к беспроводному интернету, увидит ролики с правилами поведения на воде. "Если в начале прошлого года у нас была одна такая зона отдыха, то к концу - уже десять, - рассказал Владимир Волков. - В ближайший месяц планируем добавить еще четыре - в Кузьминках, Царицыно, Северном Тушино и Сокольниках".

Рассказали в МЧС и о подготовке к летней оздоровительной кампании. В этом году в городе будут работать шесть детских лагерей. Проверки будут завершены до старта первой смены. Детские учреждения, отметил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС Александр Бобров, оборудованы автоматическими системами оповещения о пожарах и тревожными кнопками для вызова полиции. Детские же палаточные лагеря в Москве открывать пока не планируют.