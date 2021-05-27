Новости

Впервые с ноября в Венесуэлу прибыл танкер с дизельным топливом 00:37
Стало известно, зачем Кокорин сделал пластическую операцию на носу 00:36
Роскосмос раскрыл доходы своих руководителей 00:18
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна 00:12
Опрос: Каждый пятый россиянин верит в улучшение экономической ситуации 00:01
Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca 27.05.2021
Сборная Финляндии обыграла на ЧМ-2021 итальянцев и возглавила группу В 27.05.2021
Названа опасность высокого уровня холестерина для мужчин 27.05.2021
УЕФА намерен изменить формат финальной стадии Лиги чемпионов 27.05.2021
Экипаж военного Ми-26 переправил по воздуху истребитель 27.05.2021
Партия Роста объявила об участии в выборах в Госдуму 27.05.2021
В 2023 году Россия отметит 100-летие Расула Гамзатова 27.05.2021
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу 27.05.2021
Поклонники сериала "Друзья" скупают сувениры к выходу нового эпизода 27.05.2021
Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 27.05.2021
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 27.05.2021
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 27.05.2021
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 27.05.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 27.05.2021
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 27.05.2021
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 27.05.2021
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 27.05.2021
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 27.05.2021
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 27.05.2021
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 27.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 23:26
Рубрика: Власть

Вода покажет

Готовятся к открытию пляжи
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8467)
Этим летом в Москве подготовят 126 зон отдыха у водоемов, в том числе 11 - с купанием. Об этом сообщил начальник городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Он уточнил, что подготовка к летнему сезону идет по плану, но решение об открытии каждой из зон отдыха будет приниматься после всех проверок и с учетом эпидемиологической обстановки. Роспотребнадзор, в частности, регулярно изучает качество воды.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве открылась выставка "Маленькое искусство"

Если по каким-то параметрам пробы не будут соответствовать нормам, пляжи могут временно закрыть. Особый акцент на безопасность. По словам Волкова, в зонах отдыха, где есть точки доступа к WI-FI, МЧС загружает свой контент. То есть человек на пляже, решивший подключиться к беспроводному интернету, увидит ролики с правилами поведения на воде. "Если в начале прошлого года у нас была одна такая зона отдыха, то к концу - уже десять, - рассказал Владимир Волков. - В ближайший месяц планируем добавить еще четыре - в Кузьминках, Царицыно, Северном Тушино и Сокольниках".

Рассказали в МЧС и о подготовке к летней оздоровительной кампании. В этом году в городе будут работать шесть детских лагерей. Проверки будут завершены до старта первой смены. Детские учреждения, отметил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС Александр Бобров, оборудованы автоматическими системами оповещения о пожарах и тревожными кнопками для вызова полиции. Детские же палаточные лагеря в Москве открывать пока не планируют.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу
Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair
Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности