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27.05.2021 23:33
Рубрика: Общество

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В Москве открыли завод по производству электробусов
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8467)
Цех для сборки электробусов впервые появился в Москве: на базе известного на всю страну СВАРЗ создали цех, где производят самый экологичный вид современного транспорта. "Открытие производства в самой столице позволит обновлять парк "Мосгортранса" еще оперативнее", - считает заммэра Максим Ликсутов.
На новом заводе собрано уже 25 электробусов. Первые машины отправятся в город в начале июня. Фото: Константин Завражин На новом заводе собрано уже 25 электробусов. Первые машины отправятся в город в начале июня. Фото: Константин Завражин
На новом заводе собрано уже 25 электробусов. Первые машины отправятся в город в начале июня. Фото: Константин Завражин

Ранее "РГ" сообщала, что в Москве сейчас на 45 маршрутах работают 600 электробусов. До конца года город получит еще 400. Чтобы быстрее поставить их на линию, решили собирать машины не в Татарстане, где базируется основное производство, а в самой столице.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая

Площадку нашли на СВАРЗе - заводе, который десятилетиями снабжал всю страну троллейбусами. На заводе в Сокольниках создали специальный цех, заточенный на сборку современных электробусов. На заводе под госзаказ полностью обновили инженерную инфраструктуру. Сюда поступают комплектующие с завода-изготовителя, а задача московских рабочих собрать уже готовый транспорт.

"Новый завод обеспечит москвичам более 200 рабочих мест и порядка 100 млн руб. налоговых поступлений в год. Уже в этом году более 60 процентов электробусов из новой поставки будут собраны в Москве, чтобы поездки стали еще удобнее и экологичнее", - сказал Максим Ликсутов. На СВАРЗе делается более 40 производственных операций для сборки электробусов. Именно на заводе в Сокольниках на машины ставят двери, тяговое оборудование, отделывают салон. Также здесь разрабатывают программное обеспечение для всех систем экологичного автобуса. В итоге, говорят в дептрансе, электробус для Москвы обходится дешевле, чем для многих других европейских столиц.

Самая зрелищная процедура на СВАРЗе - обкатка электробусов. Все они должны пройти испытания, прежде чем их поставят на маршруты. Например, на заводе установили специальную дождевальную камеру, которая имитирует суровые московские ливни. Электробусы щедро обдают душем, чтобы проверить, не откажет ли какая-нибудь система после осеннего ненастья или бурного снегопада. Полностью собранные электробусы тестируются командой производителей и специалистами "Мосгортранса". Они проходят по 40 км в разных условиях, и если все в порядке, их ставят на линию.

В столице на 45 маршрутах работают уже 600 электробусов. До конца года на дороги выйдут еще 400 

К этому времени на СВАРЗе собрали 25 машин, часть из них проходят обкатку, а первые 10 выйдут на маршруты уже в начале июня. А до конца года количество московских электробусов достигнет тысячи. Мэрия рассчитывает, что к 2030 году столичный наземный транспорт будет состоять только из электробусов.

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