В Москве сократилась разница в ценах на жилье в готовых и строящихся домах

Популярная когда-то инвестиционная стратегия, подразумевающая покупку квартиры в строящейся новостройке и ее продажу после сдачи дома в эксплуатацию, постепенно теряет былой смысл. Разница в цене между готовыми многоэтажками и теми, где только выкопан котлован, в Москве за последние пять лет ощутимо сократилась.К таким выводам пришли аналитики риелторской компании "Метриум".

Квартиры в массовых готовых жилых комплексах сейчас лишь на 9% дороже, чем в подобных объектах на этапе котлована. А в 2016 году разница составляла 14%.

Впрочем, эксперты признают, что разница зависит от многих факторов и время от времени меняется. Так, квартиры в домах на этапе котлована могут дешеветь, когда на рынке становится много таких предложений, то есть в продажу поступают новые корпуса, где еще не возвели ни одного этажа. Также влияет уровень спроса и другие нюансы.

"Однако тренд на уменьшение разницы в цене очевиден, - заявила управляющий партнер компании Мария Литинецкая. - Это связано с несколькими факторами. Большое значение сыграл переход на новую модель финансирования: у застройщиков снизилась мотивация демпинговать цены на старте продаж в новом проекте для привлечения дольщиков, ведь деньги на стройку теперь дает банк".

"Вторая причина - устойчивое повышение спроса, которое наблюдается с 2018 года благодаря снижению ставок по ипотеке. Ситуация на рынке стала более комфортной для девелоперов, поэтому занижать цены на старте не имеет смысла", - отметила она.