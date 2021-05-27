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27.05.2021 19:53
Рубрика: Экономика

Запустить рост

В Москве завершился третий Московский академический экономический форум
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Экономика России упала по итогам пандемийного 2020 года на 3%, что поставило вопрос о путях достижения национальных целей развития. Третий Московский академический экономический форум, организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным союзом экономистов, был посвящен теме "Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России".

"Предметом анализа сегодня являются те изменения, которые мы имеем возможность наблюдать в экономике и обществе, - отметил сопредседатель МАЭФ, президент Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов Сергей Бодрунов. - Вопросы конструирования, видения будущего экономического и социального устройства, а также обсуждения инструментария бесконфликтной и эффективной трансформации к этому будущему состоянию, переходу к более справедливому и разумному, целесообразному обустройству нашей жизни".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По словам сопредседателя МАЭФ, президента РАН Александра Сергеева, многое будет зависеть от новых решений, которые принимаются в экономике, в ходе их формирования очень востребован широкий спектр мнений профессионалов. "Московский академический экономический форум большей частью посвящен новым возможностям в части развития экономики и тому, как их правильно использовать", - добавил президент РАН.

По словам экспертов, болевыми точками отечественной экономики на сегодняшний день являются социальные вопросы, в частности, доходы населения. "Потребление домашних хозяйств составляет примерно 50% нашего ВВП - это главный потенциал, - отметил директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Александр Широв. - Структура рабочих мест в экономике неэффективна. В России более 40% населения работают на низкоквалифицированных рабочих местах. Половина домашних хозяйств тратит на продукты питания более 40% доходов, они не могут тратить на человеческий капитал - оплачивать ни здравоохранение, ни образование, ни отдых".

"Несмотря на принятые меры, в 2024 году реальные доходы населения будут на 2,5% ниже, чем в 2013 году, - подчеркнул главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. - То есть мы получаем 11 лет общего спада или стагнации, а это означает, что взаимосвязь социальной сферы и экономики должна кардинально измениться. Если экономика не работает на благосостояние людей - такая экономика неконкурентоспособна".

Эксперты МАЭФ рассказали, по какому пути будет двигаться отечественная экономика 

Однако эксперты МАЭФ считают, что нужно ставить вопрос не только о преодолении бедности, но и о создании устойчивой структуры общества, массового среднего класса, наращивать финансирование здравоохранения и фундаментальной науки.

Форум будет иметь практическое значение. Идеи, экспертные предложения о путях и возможностях развития России будут представлены в экспертные группы правительства.

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