В Подмосковье к концу года заработает комплекс по переработке отходов "Нева"

В Солнечногорском районе Подмосковья прошла экскурсия на территории стройки нового комплекса по переработке отходов "Нева". Основными экскурсантами стали жители деревень и дачных хозяйств, расположенных в непосредственной близости от будущего предприятия. Гостей стройки интересовали два основных вопроса: как испортится экология и стоит ли быстро продавать жилье?

Будущий комплекс занимает 30 гектаров в хвойных лесах недалеко от станции Поваровки. В 200 метрах от стройплощадки протекает небольшая речка Радомля. Место живописное, а поэтому - дачное, в 750 метрах от строительного забора расположено СНТ "Энтузиаст", чуть дальше СНГ "Отдых", "Искра", деревья Новинки и другие. Когда год назад жителей поставили перед фактом будущей стройки, они организовали инициативную группу. А когда тендер на строительство выиграл известный в столице и области оператор по сбору, сортировке и переработке мусора группа "Эколайн", жители начали бомбить их письмами и запросами. Но оказалось пока не все так страшно. "Активистов мы регулярно собираем на встречи, и вот впервые решили показать территорию стройки, - рассказывает "РГ" замдиректора компании "Эколайн" Елена Вишнякова.

Посмотреть на будущих соседей собралось более двух десятков человек, в основном пенсионного возраста. "Куда будете сливать отработанную воду, в нашу речку? - был первый же вопрос от жительницы СНТ "Искра" Светланы Граниной. "Вся вода, в том числе и поступающая по ливневым стокам будет очищаться до состояния рыбохозяйственных нужд, - рассказывает Вишнякова. - И затем будем сливать ее в реку". К слову, в реке сейчас вода не лучшего качества, влияет образовавшаяся за 20 лет огромная мусорная свалка, прозванная в народе "Генералова куча", которую сделала в том числе стоявшая здесь ранее воинская часть. Но, как уверяют жители, скоро "гору" рекультивируют.

Фото: предоставлено пресс-службой Эколайна

"А где у вас будет место для захоронения отходов?" - спросил представитель Союза садоводов России Игорь Коновалов. Как оказалось, этот "склад" будет в самом центре комплекса, его глубина составит до 5 метров. Помещать сюда будут то, что невозможно переработать, а пока таких отходов около 25 процентов. "Эти не перерабатываемые отходы не повредят экологии, под всей территорией комплекса сделаем специальную подложку, в грунт и землю ничего не попадет, - рассказывает Вишнякова. - Саму площадку выровняем, чтобы избежать стоков. Хватить этой площадки должно на 25 лет. Но технологии идут вперед, нам выгоднее не складировать здесь, а отправлять в переработку. Думаю, что лежать они здесь долго не будут".

"У нас соседка Наталья с конюшней беспокоится, что лошади пострадают от ухудшения экологии при запуске производства, - говорит староста деревни Новинки Сергей Герасимов. - У многих жителей другого жилья нет, а тут в двух километрах будут мусор со всей Москвы и области привозить. Сами-то купили бы здесь дачу". Вишнякова ответила утвердительно, как и директор КПО "Нева" Александр Апухтин, отметивший, что в строящемся комплексе учли все замечания других схожих комплексов в мире. "Когда введем комплекс в строй, он будет самым технологичным в России, - рассказывает Апухтин. - Здесь улучшена логистика. Привезенный мусор, будут сбрасывать в специальную емкость, расположенную ниже уровня земли. Это позволит избежать захламления прилегающей территории. Дальше все привезенное будет поступать на одну из трех линий. Автоматизация производственного процесса составит более 80%. В составе оборудования будут барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы, оптические сканеры для бумаги и пластика. Эффективность отсева органических отходов для переработки в техногрунт повысим используя тоннельное компостирование, а этого в России еще не было. В переработку будет поступать не менее 75 процентов отходов. Если посчитать в мусоровозах, то условно три из четырех мусоровозов будут отправляться на новый цикл использования, а не на полигоны. Еще один плюс предприятия, что здесь будут только закрытые циклы, то есть не будет запаха, чаек и прочих "атрибутов" мусорных комплексов".

Пока же на территории стройки идет работа по заливке фундамента зданий, роют место под будущие компостные емкости. Жители поинтересовались: можно ли на техногрунте сажать рассаду? "Посадили елки и небольшой огород, - рассказывает Вишнякова. - Урожай отдадим на экспертизу, чтобы понять что в нем есть вредного, и только ли он годится для строительства дорог".

Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2021 года, с его пуском в регионе появятся 526 новых рабочих мест. А также образуется небольшой (0,2 миллиона тонн в год) профицит мусоросортировочных мощностей. Единственный вопрос, который пока не решен - жители хотят поставить вдоль дороги шумозащитные экраны. Но этот вопрос в "Эколайне" обещают обсудить с областными дорожниками.

Кстати, по данным экологов, жители столичного региона стали больше производить мусора, сейчас на каждого приходиться до 500 кг ежегодно. Еще несколько лет назад эта цифра была на 100 кг меньше.