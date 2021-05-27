В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак

В Подмосковье внесли поправки в региональный КоАП. Уточнения касаются правил выгула домашних животных. За их нарушение теперь будут штрафовать на сумму от одной до пяти тысячи рублей.

Как уточняют в пресс-службе Московской областной Думы, ранее штраф за подобные нарушения составлял от 100 до 1,5 тысячи рублей. Но количество жалоб на выгул собак вне специальных площадок год от года лишь увеличивается. Только за последние полтора года в правоохранительные органы Московской области поступило более 2,5 тысячи жалоб на нападение домашних собак на людей, причём примерно в половине случаев собаки нападали на детей.

Поэтому прогулка в общественных местах с животным без намордника и поводка теперь будет оцениваться в круглую сумму. А если животное нападет на человека, его хозяину придется заплатить штраф в размере до 10 тысяч рублей .