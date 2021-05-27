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27.05.2021 03:11
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России

В конце мая температурный фон в центре европейской части России будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Вильфанд рассказал о заморозках в Иркутской области и на Дальнем Востоке

Заток холодного воздуха начнется уже в субботу, 29 мая. И эти воздушные массы распространятся далеко на юг страны. Некомфортно будет в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и на Черноморском побережье. В Казани, Перми, Нижнем Новгороде температура прогнозируется на 4 градуса ниже нормы.

"Начало июня тоже не предполагается очень теплым", - заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В понедельник, 31 мая, столбики термометров в Москве поднимутся максимум до отметки +16 градусов.

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