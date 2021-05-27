Воронежца оштрафовали за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Суд в Воронеже признал мужчину виновным в реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ).

Как установило следствие, не позднее 4 мая 2021 года подсудимый разместил на сайте "Бессмертный полк" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

- Целью его действий было одобрение преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, - отметили в СКР.

В ходе расследования были опрошены представители научного сообщества, историки, архивисты. Суд согласился с выводами следствия и назначил мужчине наказание в виде штрафа.