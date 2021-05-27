Воронежская облдума одобрила работу властей региона в период пандемии

Как Воронежская область прошла пик "коронакризиса" и за счет чего планирует развиваться в ближайшем будущем, обсудили в парламенте региона. Депутаты заслушали отчет губернатора Александра Гусева о деятельности облправительства в 2020 году.

По его словам, валовой региональный продукт вырос на 3,4 процента к уровню предыдущего года. Промышленное производство - на 4,1, сельское хозяйство - на два. В пределах 3,5 процентов поднялся уровень реальной зарплаты и инвестиций. Воронежская область заняла первое место в ЦФО по исполнению обязательств по нацпроектам.

Кризис в экономике и возросшие расходы на борьбу с коронавирусом не помешали бюджету региона оставаться профицитным. По уровню прироста собственных налоговых и неналоговых доходов (12,3 процента) область заняла седьмое место в стране, по объему привлеченных инвестиций (258,5 миллиарда рублей) - третье место в Центральном округе. По выпуску сельскохозяйственной продукции регион входит в пятерку лидеров в РФ.

Губернатор отметил, что благодаря взаимопониманию между правительством области, Воронежской областной думой, бизнесом и общественными структурами удалось быстро выработать меры для преодоления экономических последствий пандемии. Приоритет отдали семьям с детьми, гражданам, потерявшим работу и бизнесу из перечня пострадавших отраслей.

- Всего этого мы не смогли бы добиться без поддержки депутатского корпуса, который сделал все необходимое для оперативного принятия антикризисных законов, предусматривающих региональную поддержку субъектов МСП, в том числе существенное снижение их налогового бремени и увеличение капитализации регионального Фонда развития предпринимательства, - подчеркнул Александр Гусев.

В 2021-м году властям предстоит сгладить последствия пандемии, обеспечить полный выход экономики на плановые показатели и восстановительный рост доходов граждан. Максимально активизируется и реализация нацпроектов, обещал губернатор.

Он выразил признательность воронежской областной думе за эффективную работу, конструктивное сотрудничество и активное участие в сохранении социально-экономической стабильности.

- Главный вывод, который можно сделать из отчета губернатора, - Воронежская область в целом достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией. Это стало возможным благодаря беспрецедентной поддержке федеральных властей, совместным усилиям региональной исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а самое главное - благодаря жителям, их труду, высокой сознательности и ответственности. Сейчас регион уверенно восстанавливает свой потенциал, а по каким-то направлениям даже опережает ранее достигнутые показатели, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

По его словам, напряжение в социальной сфере, экономике и на рынке труда удалось снять, но свою контролирующую и координирующую функцию региональный парламент ослаблять не намерен.

- Мы будем вести конструктивный диалог с избирателями, выстраивать коммуникации с политическими и общественными организациями, институтами гражданского общества, осуществлять постоянный мониторинг экономической и социальной ситуации в регионе, - добавил Владимир Нетесов.