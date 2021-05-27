Минвостокразвития создаст "цифрового двойника" северного завоза

Минвостокразвития совместно с ФАНУ "Востокгосплан" создаст "цифрового двойника" северного завоза. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.

По его словам, "цифровой двойник" - это модель, которая объединит в единую систему всех участников северного завоза: 25 регионов, более 300 судов, а также грузы объемом более трех миллионов тонн в год. Эта система позволит оптимизировать логистику и бюджетные расходы.

"Цифровой двойник" позволит существенно снизить издержки регионов на осуществление северного завоза за счет оптимизации логистики, повысить надежность поставок и качество жизни северян", - пояснил Чекунков, слова которого цитирует ТАСС.

Пилотным регионом для тестирования цифровой модели станет Якутия.