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27.05.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

На Сахалине задержали мужчину, "заминировавшего" наркодиспансер

Текст: Наталья Широкова

Полицейские задержали жителя Южно-Сахалинска, который сообщил о заложенной бомбе в областном наркологическом диспансере.

По информации пресс-службы регионального УМВД, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в регистратуру медучреждения позвонил неизвестный и сказал, что в здании бомба.

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На место выдвинулись все оперативные службы областного центра. Сотрудников и пациентов диспансера эвакуировали, здание оцепили. Однако при обследовании помещений, к которому привлекли служебно-розыскную собаку, подозрительных предметов не обнаружили.

"В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности звонившего, удалось выяснить, что к деянию причастен 38-летний житель областного центра. Мужчина был задержан", - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Атака телефонных террористов на Россию

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