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27.05.2021 04:29

Национальная телерадиовещательная компания Индии учредила новый канал

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: телерадиовещательная компания Doordarshan Фото: телерадиовещательная компания Doordarshan
Фото: телерадиовещательная компания Doordarshan

Индийская телерадиовещательная компания Doordarshan (DD) выходит на международный уровень. Она создала телеканал DD International, который представит точку зрения Индии как на глобальные, так и на внутренние проблемы.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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К такому шагу побудила позиция ряда мировых СМИ: медиа критикуют правительство Индии, считая, что оно не справляется с эпидемией Covid-19 в стране. Государственная телекомпания учредила новый канал, чтобы распространять официальную точку зрения.

DD опубликовала запрос на предоставление консультационных услуг для подготовки детального отчета по проекту создающегося канала. Задача состоит в том, чтобы "обеспечить глобальное присутствие телекомпании Doordarshan и основать международный голос Индии", говорится в документе.

По словам С. С. Вемпати, генерального директора крупнейшего государственного телерадиовещательного агентства Индии Prasar Bharati, в состав которого входит компания Doordarshan и Всеиндийское радио, давно назрела стратегическая задача - обеспечить международное присутствие DD.

В настоящее время зарубежное вещание телекомпании Doordarshan осуществляется в рамках двусторонних соглашений с несколькими вещательными компаниями в других странах. Кроме этого, идет прямая трансляция через глобальную цифровую платформу Prasar Bharati.

Международные средства массовой информации критически отражали события в Индии в течение многих лет и особенно во время пандемии Covid. Публикации в печатных и электронных СМИ затронули многих руководителей страны, включая премьер-министра и ведущих министров индийских штатов.

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