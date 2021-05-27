Правительство России предлагает запретить добычу китообразных в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В проекте федерального закона прописано право властей устанавливать "…более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации, вплоть до запрещения…".

Речь идет о добыче животных ради жира и мяса. Скажем, для аборигенов Чукотки это - поддержание традиционного образа жизни. Их такой запрет вряд ли коснется. На прошлой неделе региональный рыбохозяйственный совет в ЧАО распределил квоту серых китов между 11 общинами коренных народов. Разрешено добыть в общей сложности 133 животных. Но это исключение из правил. Дело, как считают многие специалисты, в другом.

- Промышленный вылов китообразных и так не ведется в России последние 30 лет, и предпосылки для его возобновления отсутствуют. И документ не содержит предложения о запрете вывоза этих животных за рубеж, а лишь декларирует такую возможность. Хотя в первоначальном варианте проекта статья о запрете существовала и была согласована с заинтересованными министерствами, - говорит глава общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицин.

Между тем в Госдуме уже несколько месяцев лежит законопроект депутата Светланы Бессараб, запрещающий добычу "в культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных целях" водных китообразных и морских млекопитающих.

Экологи считают этот документ более правильным.

- Мало кто будет вдаваться во все подробности, разбираться, в каких целях закон о рыболовстве позволяет ловить китов. А то, что в нем оставлена огромная дыра, которая позволит повторяться "китовым тюрьмам", умалчивается, - заключает ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Напомним, новость о "китовой тюрьме" в Приморье поразила мир в 2018 году. Выловленные в Охотском море 11 косаток и 90 белух содержались в вольерах бухты Средняя в районе города Находки. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные добыты с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Косаток и белух освободили к концу 2019 года.

Промышленный вылов китообразных и так не ведется в России последние 30 лет, и предпосылки для его возобновления отсутствуют

Сразу после этого в стране началась корректировка правил добычи морских млекопитающих, например, ограничен их вылов для использования в учебных или зрелищных мероприятиях. По словам Михаила Мишустина, теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В нынешнем году за разрешениями никто не обращался. Росрыболовство не устанавливало квоту на вылов морских млекопитающих в этих целях и на 2020-2021 годы, хотя общественные слушания по квотам даже после шума о "китовой тюрьме" по инерции еще проходили. Кстати, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что общий допустимый улов на 2022-й для белух и косаток не будут устанавливать ни для научно-исследовательских, ни для культурно-просветительских целей. Но законами все это пока не подкреплено.

К внесению в Госдуму документа о запрете добычи китов и дельфинов подоспели видеокад­ры с камер наблюдения о подготовке к выступлениям белух в бассейне "Приморского океанариума" . Хорошо видно, что тренер не гнушается пинками и ударами. Руководство океанариума ничего особенного в этом не видит, мол, иногда приходится вынужденно именно так отвлечь внимание одного проявившего агрессию млекопитающего от другого. В соцсетях действия тренера осудили. Самый сдержанный отклик такой: "Дрессура всегда содержит элементы насилия. А тут бизнес: сжатые сроки, и нужен результат, конечно, такое возможно. Если есть спрос на зрелища, то так и будет продолжаться".

Словом, в руки сторонников запрета на существование развлекательных шоу с китообразными накануне рассмотрения депутатами законопроекта дан еще один весьма хороший козырь.

- Это видео - наглядный пример того, что скрывают от посторонних глаз океанариумы и дельфинарии. Зачастую зрелищные шоу имеют именно такую обратную сторону, - говорит Дмитрий Лисицин.

Участники коалиции "Свобода косаткам и белухам" считают, что подобные методы "дрессировки" могут подпадать под действие статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Прокуратура Фрунзенского района Владивостока уже начала проверку по этому факту.

Комментарий

Эдуард Климов, председатель совета директоров медиахолдинга "Fishnews":

- Каждый здравый человек против убийств. И китов жалко, и косаток, и белух, и тюленей. Но если говорить о рыболовстве как о нужном стране бизнесе, надо упомянуть о проблеме. На промысле черного палтуса в Беринговом и Охотском морях воровство уловов со стороны косаток достигло масштабов стихийного бедствия. Они объедают до 100 процентов черного палтуса во время подъема яруса. Ранее лов сетями считался более защищенным, но теперь и сеть перестала быть защитой: косатка легко режет ее зубами, как ножом. Для сравнения: средний улов в районе, где нет этих морских млекопитающих, примерно в три раза выше, чем там, где они есть. Рыбаки пытаются отпугивать косаток, например, акустическими приборами, но толку немного. Масштабы бедствия таковы, что грозят добывающим палтуса предприятиям неосвоением квот. А это для рыбаков чревато проблемами, в которых они не виноваты. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предложила рассматривать ситуацию как форс-мажор и сохранять компаниям квоты в случае неосвоения из-за косаток-нахлебников. Но в Росрыболовстве считают, что юридически закрепить такое решение не удастся. И я даже не знаю, возможно ли будет решение этой проблемы после принятия закона о запрете вылова китообразных… Однако к их убийству рыбаки не призывают.