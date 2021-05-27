ООО "Транснефть - Восток" продиагностировало два резервуара в Амурской области

ООО "Транснефть - Восток" выполнило диагностику двух резервуаров для хранения нефти объемом 50 тыс. куб. м каждый на нефтеперекачивающей станции № 21 (НПС) "Сковородино" в Амурской области.

В ходе эксплуатации РВС подвергаются климатическим и циклическим нагрузкам, связанным с заполнением и опорожнением емкостей, что может повлиять на характеристики металла. Техническое диагностирование позволяет своевременно выявить возможные дефекты и исключить риски снижения эксплуатационной безопасности резервуаров.

С применением метода визуально-измерительного контроля проведено обследование сварных соединений стенок, крыши и вспомогательных металлоконструкций РВС. С целью подтверждения несущей способности конструкций, определения изменений деформаций основания емкостей выполнены геодезические измерения отклонений от вертикали стенки резервуаров.

Для оценки прочностных характеристик при помощи ультразвука выполнены замеры толщины металла. Кроме того, проведен акустико-эмиссионный контроль целостности стенок и днищ резервуаров. Для выполнения работ использовались приборы, преобразующие сигнал, считываемый специальными устройствами, прикрепленными к стенке резервуара.

Работы проводились в рамках программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций ООО "Транснефть - Восток" без вывода резервуаров из эксплуатации. По итогам диагностики была подтверждена прочность и герметичность резервуаров, выдано техническое заключение о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации до 2026 года.

Кроме того, в рамках программы технического перевооружения ведется диагностика РВС для хранения нефти на НПС-10 "Талакан" (Республика Саха (Якутия)). Всего в 2021 году будет обследован 21 резервуар ООО "Транснефть - Восток" общим объемом более 850 тыс. куб. м.

Техническая диагностика РВС проводится для обеспечения надежности эксплуатации резервуарного парка ООО "Транснефть - Восток", задействованного в приеме и транспортировке нефти по нефтепроводу ВСТО-1, МН Куюмба - Тайшет, МН Омск-Иркутск и Красноярск - Иркутск.

Пресс-релиз предоставлен ООО "Транснефть - Восток"