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27.05.2021 06:36

При парламенте Якутии начнет действовать Конституционный совет

Текст: Владимир Таюрский
Госсобрание Якутии приняло региональный конституционный закон "О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)". Он заменит Конституционный суд РС(Я), который упраздняется с 1 июля.

В законе оформлен правовой статус и перечень полномочий Конституционного совета, установлен порядок формирования его персонального состава, определены правовое положение конституционных советников и другие нормы, необходимые для полноценного функционирования нового государственного органа. Действовать совет будет при Госсобрании Якутии.

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Согласно принятому документу, деятельность Конституционного совета основывается на принципах законности, организационной самостоятельности, функциональной независимости, коллегиальности и гласности. В сферу его компетенции входят развитие конституционных ценностей правового демократического государства и работа над тем, чтобы нормотворческая деятельность и порядок функционирования органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц соответствовали Конституции республики.

В Конституционный совет могут обращаться глава республики, депутаты Госсобрания и представительных органов муниципальных образований, прокурор Якутии, омбудсмены, главы муниципалитетов. По этим обращениям совет будет давать толкование Конституции республики, а также заключения о соответствии ей региональных законов, нормативных правовых актов и уставов муниципальных образований - как принятых, так и разрабатываемых. Эта работа будет проводиться в тех случаях, когда предметом регулирования являются основы конституционного строя Республики Саха (Якутия), а также ее национально-государственный статус и административно-территориальное устройство.

Новый госорган будет состоять из девяти конституционных советников, включая председателя, двух его заместителей и секретаря-советника, работающих на профессиональной постоянной основе. В число конституционных советников будут входить также граждане, осуществляющие свою деятельность на общественных началах. Конституционные советники будут назначаться Госсобранием по представлению главы республики.

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Как отметил председатель постоянного комитета Госсобрания по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, проект конституционного закона предварительно был рассмотрен на расширенном заседании комитета. В ходе его первоначального обсуждения были внесены предложения, которые глава Якутии поддержал и внес на голосование доработанную законодательную инициативу. Высокий уровень проработки законопроекта позволил принять его сразу в окончательном чтении.

Глава Якутии Айсен Николаев, оценивая принятый закон, отметил, что сегодня творится история. С этим согласился председатель парламента республики Петр Гоголев.

- Сегодня мы своим решением в соответствии с требованием федерального конституционного законодательства выбрали наиболее оптимальную модель зашиты конституционного строя нашей республики, основных прав и свобод человека, - подчеркнул он.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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