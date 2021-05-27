При парламенте Якутии начнет действовать Конституционный совет

Госсобрание Якутии приняло региональный конституционный закон "О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)". Он заменит Конституционный суд РС(Я), который упраздняется с 1 июля.

В законе оформлен правовой статус и перечень полномочий Конституционного совета, установлен порядок формирования его персонального состава, определены правовое положение конституционных советников и другие нормы, необходимые для полноценного функционирования нового государственного органа. Действовать совет будет при Госсобрании Якутии.

Согласно принятому документу, деятельность Конституционного совета основывается на принципах законности, организационной самостоятельности, функциональной независимости, коллегиальности и гласности. В сферу его компетенции входят развитие конституционных ценностей правового демократического государства и работа над тем, чтобы нормотворческая деятельность и порядок функционирования органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц соответствовали Конституции республики.

В Конституционный совет могут обращаться глава республики, депутаты Госсобрания и представительных органов муниципальных образований, прокурор Якутии, омбудсмены, главы муниципалитетов. По этим обращениям совет будет давать толкование Конституции республики, а также заключения о соответствии ей региональных законов, нормативных правовых актов и уставов муниципальных образований - как принятых, так и разрабатываемых. Эта работа будет проводиться в тех случаях, когда предметом регулирования являются основы конституционного строя Республики Саха (Якутия), а также ее национально-государственный статус и административно-территориальное устройство.

Новый госорган будет состоять из девяти конституционных советников, включая председателя, двух его заместителей и секретаря-советника, работающих на профессиональной постоянной основе. В число конституционных советников будут входить также граждане, осуществляющие свою деятельность на общественных началах. Конституционные советники будут назначаться Госсобранием по представлению главы республики.

Как отметил председатель постоянного комитета Госсобрания по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, проект конституционного закона предварительно был рассмотрен на расширенном заседании комитета. В ходе его первоначального обсуждения были внесены предложения, которые глава Якутии поддержал и внес на голосование доработанную законодательную инициативу. Высокий уровень проработки законопроекта позволил принять его сразу в окончательном чтении.

Глава Якутии Айсен Николаев, оценивая принятый закон, отметил, что сегодня творится история. С этим согласился председатель парламента республики Петр Гоголев.

- Сегодня мы своим решением в соответствии с требованием федерального конституционного законодательства выбрали наиболее оптимальную модель зашиты конституционного строя нашей республики, основных прав и свобод человека, - подчеркнул он.