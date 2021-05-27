Проекты комплексной застройки на Дальнем Востоке могут получить льготы ТОРов

Программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", призванные остановить отток населения из регионов ДФО, дополнятся третьим направлением - "Дальневосточным кварталом". Идея прозвучала в подготовленной вице-премьером Маратом Хуснуллиным стратегии "Агрессивное развитие инфраструктуры".

На Дальнем Востоке необходимо резко увеличить объемы строительства жилья. Это одно из главных условий закрепления здесь населения. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

- Вместо точечных строек в городах нужно возводить крупные комплексы от 100 тысяч квадратных метров, - заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Крупных девелоперов можно привлечь, если дать им серьезный масштаб проектов. Поэтому мы будем двигаться по пути комплексной застройки, по пути создания "Дальневосточных кварталов". И, предлагая проекты объемом от 100, 150, 200 тысяч квадратных метров, мы рассчитываем заинтересовать крупных застройщиков. Сильных застройщиков одним домом не затащим - на Дальний Восток лететь шесть-восемь часов. Поэтому решение - это комплексная застройка.

Первоначально, в марте-апреле, предлагалось к 2030 году построить в ДФО три "Дальневосточных квартала" на 10900 квартир. Планировалось, что появятся они в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске - по одному в каждом из этих городов. Но уже в мае концепция поменялась: как сообщили в минвостокразвития, во всех регионах ДФО будут реализованы проекты комплексной застройки в рамках "Дальневосточных кварталов".

Новая программа родилась в ответ на растущий спрос на жилье, его разгоняет льготное ипотечное кредитование. Так, за год действия только "Дальневосточной ипотеки" выдано 15 тысяч займов на общую сумму более 54 миллиардов руб­лей. Изначально ставка по ней была определена в два процента годовых. Сегодня многие банки кредитуют участников программы и на более привлекательных условиях - вплоть до 0,1 процента.

Удовлетворить подскочивший спрос возможно только увеличением объемов жилищного строительства. Задача программы "Дальневосточный квартал" - способствовать достижению цели, поставленной Национальной программой развития Дальнего Востока, - нарастить к 2024-му объемы ввода жилых домов в ДФО с 2,5 до 3,3 миллиона квад­ратных метров в год.

Ввод в эксплуатацию нового жилья в ДФО к 2030 году нарастят до 0,82 "квадрата" на человека

Правительство Амурской области заявило сразу восемь участков для комплексной застройки, в настоящее время определяются приоритетные территории для включения в пилотный проект.

- Наш регион крайне заинтересован в данном механизме, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. - Информация об участках под подобную застройку доведена в минвостокразвития. Мы готовы сотрудничать с министерством не только в рамках пилотных проектов, но и при дальнейшей реализации программы с распространением ее на все заявленные территории.

На Колыме все шансы стать "Дальневосточным кварталом" имеет район под названием Гороховое поле в Магадане. Власти региона считают, что его комплексное развитие позволит убить сразу нескольких зайцев: улучшить жилищные условия колымчан, начать расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, решить проблему переселения граждан из неперспективных и закрывающихся поселков, обеспечить квартирами сирот, инвалидов, многодетные и молодые семьи, медицинских работников в рамках гос­программ. Кроме того, этот шаг создаст экономическую возможность для реализации долевого строительства и "дальневосточной ипотеки", чего раньше в области не было из-за отсутствия новостроек.

- Первый этап комплексной застройки Горохового поля предполагает возведение до 100 тысяч квадратных метров жилья. Прежде всего это позволит улучшить условия проживания более чем двух тысяч семей, которые получат взамен ветхих и аварийных квартир современное и комфортное жилье в новом микрорайоне Магадана, - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Помимо жилого комплекса здесь на общей площади в 68 гектаров должны появиться многофункциональный культурный центр, многопрофильный центр реабилитации на 50 мест, два детских сада, общеобразовательная школа на 950 учащихся, детская поликлиника на 50 посещений, дороги.

- Финансовых ресурсов на постройку этого хватит, поскольку заключены соглашения с крупными финансовыми институтами и организациями, - оптимистично настроен глава региона. - На строительство жилья на Гороховом поле выделяется порядка десяти миллиардов рублей, на техническое присоединение инженерной инфраструктуры - еще около шести миллиардов.

Во всех регионах ДФО будут реализованы проекты комплексной застройки в рамках "Дальневосточных кварталов"

Первый якутский "Дальневосточный квартал" определенно вырастет в Нерюнгри. В 2019 году правительство Республики Саха подписало соглашение с минвостокразвития, "Газпром­банком" и компанией "Колмар груп" о реализации инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. В прошлом сентябре торжественно заложили символический камень на месте будущего жилого квартала "Р" для работников угольного предприятия на две тысячи квартир. Строительство пройдет в четыре очереди. Намечено в 2023 году возвести 11 много­квартирных домов общей площадью 106,7 тысячи квадратных метров.

- "Дальневосточный квартал" предполагает, что при сооружении современных домов в проекте сразу закладываются детские сады, школы, скверы и другие объекты социальной инфраструктуры. Это формат, в котором люди окружены всем необходимым, комфортом, - отметил первый вице-премьер республики Кирилл Бычков.

Предварительный проект "квартала" на 140 тысяч "квадратов" жилья предоставило правительство Забайкальского края. По словам губернатора Александра Осипова, эта разработка предполагает создание полноценной социальной инфраструктуры, включающей и возможность различных видов отдыха. В Бурятии новый формат решено использовать для комплексного развития исторической части Улан-Удэ: "Дальневосточный квартал", в план которого входит музей, намерены создавать в центре города либо в юго-восточной части Октябрьского района.

- Территория в районе поселков Паратунка и Термальный станет пилотной площадкой для реализации проекта "Дальневосточный квартал", - рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов. - На этой территории есть несколько участков, к которым инвесторы проявляют интерес, и в ближайшее время там начнется активное строительство.

Для стимулирования нового формата строительства в дальневосточных городах применят уже зарекомендовавший себя механизм.

- Минвостокразвития разрабатывает пакет инициатив, направленных на распространение режима территорий опережающего развития на проекты комплексной застройки. В ближайшее время у застройщиков появится возможность воспользоваться этим уникальным преференциальным режимом, доказавшим свою эффективность на Дальнем Востоке в различных отраслях, - сообщил Алексей Чекунков.