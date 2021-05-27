Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 17 по 24 мая выросли на 5 копеек до 47,76 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 3 копейки до 49,60 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 4 копейки до 45,07 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 6 копеек - 48,69 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 9 копеек - 55,37 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 32 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Хабаровске - на 0,9% и Биробиджане - на 0,6%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Севастополе - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,29 до 45,80 рубля, марки АИ-95 - от 48,60 до 52,19 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,60 до 45,59 рубля, марки АИ-95 - от 47,10 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 55,40 до 57,80 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4%, бензин марки АИ-95 на 3,5%, марка АИ-98 - на 3,5%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 17 по 23 мая снизилось на 3,3%, а выпуск дизельного топлива - на 3,5%.