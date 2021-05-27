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27.05.2021 06:38
Рубрика: Власть

В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводков

Текст: Артем Красиков

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой обстановки.

В Амурской области из-за паводка в семи районах ввели режим ЧС

Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая перед депутатами Законодательного собрания, сообщает "Интерфакс".

"Выход воды на пойму зарегистрирован на реках Томь, Селемджа и Большой Невер. Наибольшее опасение вызывают паводки на Большом Невере, уже есть подтопления в двух населенных пунктах Сковородинского района. На остальных реках пока ситуация спокойная", - отметил глава региона.

В 14 районах размыты участки дорог из-за высокой воды и осадков. Введение режима ЧС позволит обратиться к федеральному правительству для выделения средств из резервного фонда для восстановления дорог и обеспечения транспортной доступности населенных пунктов.

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