В Чите завели дело на чиновников из-за аварийного дома

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников администрации Читы.

Известно, что многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Северный, в июле 2020 года был признан аварийным и подлежал сносу. В нем до сих пор живут 148 человек в 60 квартирах.

"Должностные лица администрации по настоящее время не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей и не предоставили другое жилье", - говорится в сообщении СК.

Тем самым, представители городских властей нарушили права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Сейчас следователи изучают техническую документацию и устанавливают всех ответственных за расселение из аварийного дома.