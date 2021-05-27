В Приморье арбалетчик получил 10 лет за переброску наркотиков в колонию

В городе Спасск-Дальний вынесли приговор местному жителю, который пытался переправить в колонию наркотики при помощи арбалета.

В сентябре 2020 года фигурант приобрел наркотическое средство - масло каннабиса массой 33,64 грамма. Запрещенное вещество он привязал к стреле и выстрелом пытался доставить его на территорию ИТК. Его задержали сотрудники исправительного учреждения.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.