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27.05.2021 06:42
Рубрика: Происшествия

В Приморье в драке футбольных болельщиков пострадали три человека

Текст: Вадим Иванский
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В городе Артем Приморского края в драке пострадали трое футбольных болельщиков. К административной ответственности привлечены организаторы футбольного матча, болельщики, участвовавшие в инциденте, задержаны, рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

О драке на стадионе "Энергия", где шел матч между футбольными командами "Энергия-Димир" (поселок Артемовский) и Краевой спортивной школой Олимпийского резерва (Владивосток), сообщил в полицию местный житель.

В Бразилии в результате драки болельщиков погиб один человек

Прибывшие на место полицейские установили, что между болельщиками произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое мужчин обратились в медицинское учреждение. Кроме того, полицейские задержали активных участников конфликта - жителей Владивостока 23, 19, 18 и 16 лет, добавила Ирина Сырова. Они могут стать фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Также в полиции отметили, что спортивное мероприятие не было согласовано с правоохранительными органами и администрацией города. Административные протоколы по части 2 статьи 20.32 КоАП РФ "Нарушение организатором спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при официальных спортивных соревнованиях, повлекшее причинение вреда здоровью человека", составлены в отношении директора и тренера спортивной школы, организовавших матч.

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