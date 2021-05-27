Создание на территории региона благоприятного делового климата, всемерная поддержка предпринимательства - не только одно из приоритетных направлений работы властей, но и зона особой ответственности.

По статистике, ведением собственного бизнеса в России занимаются около пяти процентов населения. В Забайкальском крае этот показатель как минимум в два раза ниже. При всем понимании истины, что малое предпринимательство - основа всей экономики, вести свое дело земляки отваживаются не так часто, как хотелось бы. По данным налоговой службы, сейчас в Забайкалье зарегистрированы без малого 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 17,5 тысячи из них - индивидуальные предприниматели. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки из-за пандемии коронавируса и других факторов за минувший год из этой сферы ушли, по разным данным, от одной до трех тысяч предпринимателей.

Если бы не целый пакет достаточно смелых законодательных решений, которые в Забайкальском крае приняли одними из первых в стране, потери региона могли быть значительно серьезнее. Мы существенно - почти вдвое - расширили перечень видов деятельности для предпринимателей, которые могут применять патентную систему, продлили до 2024 года возможность для вновь зарегистрированных бизнесменов использовать налоговые каникулы и кратно, по самому нижнему пределу, снизили ставки для некоторых плательщиков по упрощенной системе налогообложения. Всего на территории края в период первого года пандемии было введено восемь различных мер региональной поддержки. Работали в тандеме: все решения готовили при непосредственном участии предпринимательского сообщества Забайкалья и при активной поддержке регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вкупе с федеральными мерами господдержки в малый и средний бизнес в 2020 году вложили свыше семи миллиардов рублей - практически десятую часть годового бюджета края. Доля собственных средств региона составила 1,4 миллиарда рублей. В этом году, чтобы восстановить потери, в качестве одного из направлений министерство экономического развития края реализует целевую программу развития муниципалитетов, нацеленную на создание рабочих мест. Она касается микропредприятий, которые занимаются производством в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, продвигают туристические проекты. Для их успешной реализации сегодня тоже предложены максимально выгодные условия. К примеру, через Фонд развития промышленности Забайкалья предприниматель может взять кредит по ставке два процента годовых на семь лет.

Ведением собственного бизнеса в России занимаются около пяти процентов населения. В Забайкальском крае этот показатель как минимум в два раза ниже. Сейчас наша инвестиционная планка медленно, но верно поднимается, у нас даже начали регистрироваться бизнесмены из других регионов России

Об эффективности всех этих мер говорит тот факт, что в Забайкалье начали регистрироваться бизнесмены из других регионов России. Созданные условия стали привлекательными для предпринимателей за пределами края. То есть наша инвестиционная планка медленно, но верно поднимается.

Безусловно, чтобы бизнес смог не только восстановиться, но и развиваться, нужны новые виды поддержки. Поскольку мы работаем в тесной связке с предпринимательским сообществом, некоторые идеи у нас имеются. Одно из предложений заключается, например, в том, чтобы сделать территорию Забайкальского края пилотной площадкой для федерального эксперимента. По сегодняшнему налоговому законодательству резиденты территорий опережающего развития на Дальнем Востоке уплачивают страховые взносы по льготной ставке 7,6 процента в течение десяти лет с момента создания предприятия. А если применить эту норму ко всем компаниям малого и среднего бизнеса, которые работают в Дальневосточном федеральном округе? Забайкальский край готов апробировать такую практику. Мы полагаем, что ее результатом станет, с одной стороны, увеличение собираемости налогов, а с другой - повышение деловой активности, предприниматели получат новые стимулы для развития.

Хочу сказать и о других проблемах, решения которых сегодня очень ждет предпринимательское сообщество. Одна из них касается обязательной маркировки продаваемых товаров. 1 мая закончился срок, который правительство РФ дало бизнесу, чтобы завершить этот процесс. Но если крупный бизнес в больших городах жалуется на определенное несовершенство государственной системы мониторинга "Честный знак", то малый в сельских поселениях находится просто в ситуации безысходности. Из-за элементарного отсутствия в дальних селах интернета предприниматели не имеют возможности осуществить процесс маркировки. Сегодня в районных центрах и деревнях повсеместно наблюдается такая картина: на центральной улице останавливается машина, груженная товаром непонятного происхождения, и его тут же раскупают по бросовым ценам. А владельцы официального магазина, которому вменено в обязанности промаркировать каждую вещь, вынуждены долго ждать возможности начать торговлю. Получается, для добропорядочных предпринимателей маркировка стала тормозом в работе, а дельцы успевают безнаказанно этим пользоваться. По моему мнению, такие искусственные барьеры в отношении тех участников рынка, кто по объективным обстоятельствам не может осуществить маркировку товаров, должны быть исключены.

В числе проблем, которые сегодня также требуют внимания властей, - высокий налог на имущество организаций и физических лиц, изменение кадастровой стоимости недвижимости, сложности с привлечением иностранной рабочей силы, участие в госзакупках и ряд других.