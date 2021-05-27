Новости

Названы потери российского бюджета из-за нелегального алкоголя 09:40
Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования 09:34
К мэру Оренбурга пришли с обыском 09:29
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 09:25
В Химках грабители взломали аптечный терминал 09:15
Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн 09:03
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов 09:02
В четверг в Москве +24 градуса и гроза 08:57
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска 08:39
Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами 08:37
"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Флориды" 08:25
Жертвами циклона "Яас" в Индии стали пять человек 08:24
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке 08:16
"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф 07:53
В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной 07:47
Госдеп США призвал американцев не поcещать Японию из-за COVID-19 07:30
В Японии 28 мая выйдет в прокат фильм "Пальма" 07:12
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии 06:36
Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю 06:30
Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур" 05:51
Шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты в Китае 05:47
Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета 05:46
В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем 05:40
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США 05:14
Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 08:52
Рубрика: Власть

Действуем в тандеме

Текст: Кон Ен Хва (Юрий Кон) (председатель Законодательного собрания Забайкальского края)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 115(8466)
Создание на территории региона благоприятного делового климата, всемерная поддержка предпринимательства - не только одно из приоритетных направлений работы властей, но и зона особой ответственности.

По статистике, ведением собственного бизнеса в России занимаются около пяти процентов населения. В Забайкальском крае этот показатель как минимум в два раза ниже. При всем понимании истины, что малое предпринимательство - основа всей экономики, вести свое дело земляки отваживаются не так часто, как хотелось бы. По данным налоговой службы, сейчас в Забайкалье зарегистрированы без малого 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 17,5 тысячи из них - индивидуальные предприниматели. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки из-за пандемии коронавируса и других факторов за минувший год из этой сферы ушли, по разным данным, от одной до трех тысяч предпринимателей.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Диалог чиновников, предпринимателей и банкиров состоялся

Если бы не целый пакет достаточно смелых законодательных решений, которые в Забайкальском крае приняли одними из первых в стране, потери региона могли быть значительно серьезнее. Мы существенно - почти вдвое - расширили перечень видов деятельности для предпринимателей, которые могут применять патентную систему, продлили до 2024 года возможность для вновь зарегистрированных бизнесменов использовать налоговые каникулы и кратно, по самому нижнему пределу, снизили ставки для некоторых плательщиков по упрощенной системе налогообложения. Всего на территории края в период первого года пандемии было введено восемь различных мер региональной поддержки. Работали в тандеме: все решения готовили при непосредственном участии предпринимательского сообщества Забайкалья и при активной поддержке регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вкупе с федеральными мерами господдержки в малый и средний бизнес в 2020 году вложили свыше семи миллиардов рублей - практически десятую часть годового бюджета края. Доля собственных средств региона составила 1,4 миллиарда рублей. В этом году, чтобы восстановить потери, в качестве одного из направлений министерство экономического развития края реализует целевую программу развития муниципалитетов, нацеленную на создание рабочих мест. Она касается микропредприятий, которые занимаются производством в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, продвигают туристические проекты. Для их успешной реализации сегодня тоже предложены максимально выгодные условия. К примеру, через Фонд развития промышленности Забайкалья предприниматель может взять кредит по ставке два процента годовых на семь лет.

Ведением собственного бизнеса в России занимаются около пяти процентов населения. В Забайкальском крае этот показатель как минимум в два раза ниже. Сейчас наша инвестиционная планка медленно, но верно поднимается, у нас даже начали регистрироваться бизнесмены из других регионов России

Об эффективности всех этих мер говорит тот факт, что в Забайкалье начали регистрироваться бизнесмены из других регионов России. Созданные условия стали привлекательными для предпринимателей за пределами края. То есть наша инвестиционная планка медленно, но верно поднимается.

Безусловно, чтобы бизнес смог не только восстановиться, но и развиваться, нужны новые виды поддержки. Поскольку мы работаем в тесной связке с предпринимательским сообществом, некоторые идеи у нас имеются. Одно из предложений заключается, например, в том, чтобы сделать территорию Забайкальского края пилотной площадкой для федерального эксперимента. По сегодняшнему налоговому законодательству резиденты территорий опережающего развития на Дальнем Востоке уплачивают страховые взносы по льготной ставке 7,6 процента в течение десяти лет с момента создания предприятия. А если применить эту норму ко всем компаниям малого и среднего бизнеса, которые работают в Дальневосточном федеральном округе? Забайкальский край готов апробировать такую практику. Мы полагаем, что ее результатом станет, с одной стороны, увеличение собираемости налогов, а с другой - повышение деловой активности, предприниматели получат новые стимулы для развития.

Хочу сказать и о других проблемах, решения которых сегодня очень ждет предпринимательское сообщество. Одна из них касается обязательной маркировки продаваемых товаров. 1 мая закончился срок, который правительство РФ дало бизнесу, чтобы завершить этот процесс. Но если крупный бизнес в больших городах жалуется на определенное несовершенство государственной системы мониторинга "Честный знак", то малый в сельских поселениях находится просто в ситуации безысходности. Из-за элементарного отсутствия в дальних селах интернета предприниматели не имеют возможности осуществить процесс маркировки. Сегодня в районных центрах и деревнях повсеместно наблюдается такая картина: на центральной улице останавливается машина, груженная товаром непонятного происхождения, и его тут же раскупают по бросовым ценам. А владельцы официального магазина, которому вменено в обязанности промаркировать каждую вещь, вынуждены долго ждать возможности начать торговлю. Получается, для добропорядочных предпринимателей маркировка стала тормозом в работе, а дельцы успевают безнаказанно этим пользоваться. По моему мнению, такие искусственные барьеры в отношении тех участников рынка, кто по объективным обстоятельствам не может осуществить маркировку товаров, должны быть исключены.

В числе проблем, которые сегодня также требуют внимания властей, - высокий налог на имущество организаций и физических лиц, изменение кадастровой стоимости недвижимости, сложности с привлечением иностранной рабочей силы, участие в госзакупках и ряд других.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы