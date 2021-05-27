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27.05.2021 13:48
Рубрика: Власть

Алексей Русских проверил ход строительства социальных объектов в Ульяновске

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
25 мая врио губернатора Ульяновской области посетил строительную площадку футбольного манежа на улице Шолмова и Ленинский мемориал. По итогам объезда Алексей Русских провел совещание в региональном правительстве.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Еженедельное проведение "строительных часов" было ранее анонсировано главой региона.

- Сегодня своими глазами увидел темпы и качество работ на социально-значимых объектах, в которые вкладываются бюджетные деньги. Работы по возведению крытого футбольного манежа в Засвияжском районе ведутся крайне медленными темпами. Если подрядчик берется за соцобъекты, он должен осознавать всю ответственность перед людьми и соблюдать сроки. Сейчас я этого не вижу. Поручил ускорить работы. Также пристально слежу за Ленинским мемориалом. Сегодня при осмотре заметил нарушение строительных технологий. Проверим, как осуществляется технадзор, - сказал Алексей Русских.

Фото: Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
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На совещании после объезда также был рассмотрен вопрос завершения строительства спорткомплекса в Кузоватовском районе. Врио губернатора поручил правительству региона представить предложения по финансированию завершения возведения объекта.

По информации регионального минстроя, на стройплощадке крытого футбольного манежа проводятся работы по устройству стен, начался демонтаж участка существующего газопровода. Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 14%, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года.

На реконструкцию Ленинского мемориала заключены контракты на сумму около 2 млрд рублей. Основную часть составляют работы по ремонту кровли и фасада. Процент выполнения работ - 71. В настоящий момент выполняется устройство железобетонного основания платформы, кровли и вентилируемого фасада, замена системы ливневой канализации и укладка гранита на платформу. Ведется монтаж систем отопления, вентиляции, энергоснабжения и слаботочных сетей. Начаты работы по очистке мрамора фасадов от загрязнений в процессе монтажа.

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