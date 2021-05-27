Чувашия станет пилотной площадкой акселератора программы "Умный город"

Чувашская Республика выступит партнером программы "Government Technology" и станет пилотной площадкой акселератора проектов "Умный город".

Данная программа предусматривает, в частности, цифровизацию сведений о техническом состоянии и аварийности автомобильных дорог, мониторинг дорожного полотна, мониторинг заполняемости общественного транспорта дорожных работ с указанием месторасположения объекта.

По информации министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, в этом году в рамках первого в России акселератора планируется отобрать минимум десять проектов. Все они будут реализованы на пилотных площадках, а авторы лучших проектов пройдут образовательный интенсив под руководством менторов и отраслевых экспертов.

Между тем, проект "Умный город" реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика".

- Убежден, что участие Чувашии в качестве пилотного региона в программе позволит сформировать в республике эффективную систему управления городским хозяйством и повысить технологичность городской инфраструктуры, - заявил заместитель премьер-министра Чувашии - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. Он также призвал компании из региона подключиться к проекту и заявить о себе на всю страну.