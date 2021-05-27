Газодобытчики Оренбуржья повысят культуру безопасности

Руководители и специалисты компании "Газпром добыча Оренбург" прошли обучение по культуре безопасности. Ключевой принцип программы - формирование устойчивых привычек безопасного и осознанного поведения как на работе, так и в быту.

На обучающих семинарах, которые проводил преподаватель ЧОУ "Газпром корпоративный институт" Вадим Демченко, рассматривались принципы развития культуры безопасности на предприятии, причины ошибок персонала и факторы, ведущие к их снижению. Особое внимание уделялось роли лидера в создании организационной и коммуникационной среды в этой сфере.

Акцент делался на том, что нужно стремиться к предупреждению негативных и рискованных событий, а не только устранять уже произошедшие. Это возможно только благодаря формированию устойчивых привычек безопасного и осознанного поведения сотрудника как на работе, так и в быту.

- На современном этапе стало понятно, что следующим эволюционным шагом в развитии производственной безопасности является формирование рискориентированного мышления, - отметил Вадим Демченко. - Люди иногда ошибаются или принимают решения по привычке. Это как раз вопрос культуры. Если весь персонал вовлечь в постоянное совершенствование вопросов безопасности на рабочих местах, то мы достигаем цели "0 происшествий и травм". Наша задача - сформировать эти новые установки.

Проведенное мероприятие позволило обсудить и запланировать дальнейшие шаги по развитию и совершенствованию культуры безопасности в среде газодобытчиков..

Кстати

В компании "Газпром добыча Оренбург" действует и постоянно совершенствуется Единая система управления производственной безопасностью (ЕСУПБ), которая является одним из элементов общей системы управления предприятием.

На предприятии реализуется проект "Развитие культуры безопасности". Его куратором выступает главный инженер - первый заместитель генерального директора, руководителем - заместитель генерального директора по управлению персоналом.

Результатом внедрения проекта станет создание в обществе эффективной системы вовлечения работников и формирования у них стиля безопасного поведения в производственном процессе и вне его; внедрение ключевых элементов культуры безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья работников всех подразделений общества; внедрение элементов культуры предупреждения происшествий, направленной на повышение уровня безопасности производственных процессов.