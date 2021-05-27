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27.05.2021 16:02
Рубрика: Власть

Индустриальный парк "Новосемейкино" открыт для инвесторов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В "Новосемейкино" закончено проектирование коммуникаций, индустриальный парк в Самарской области начал принимать заявки от инвесторов.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

Комфортный деловой климат в Самарской области формируется, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Напомним, 18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям и депутатам, в котором озвучил трехлетние итоги реализации стратегии опережающего развития Самарской области. Важным направлением стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшение качества жизни населения.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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- Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств, - отметил глава региона.

Все промышленные парки Самарской области находятся под управлением АО "ПромПарки" - сегодня в регионе насчитывается четыре таких площадки. С 2014 года резиденты двух действующих промпарков в Волжском районе и Чапаевске создали более 4500 рабочих мест и выплатили в бюджет региона более 600 миллионов рублей налогов. По словам генерального директора АО "ПромПарки" Сергея Евсеева, за прошлый год управляющая компания привлекла пять новых резидентов - два в "Преображенку" и три - в "Чапаевск". В этом году на площадки планируют зайти инвесторы, которые в общей сложности планируют создать более 6000 рабочих мест.

Напомним, в мае областное минэкономразвития приступило к освоению второй очереди индустриального парка "Преображенка". Как ранее отмечал глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов, в первой очереди "Преображенки" на площади в 167 гектаров работает 44 компании.

- Участок под вторую очередь значительно больше - 247 гектаров, а значит, свои производства и распределительные центры здесь сможет разместить солидное число российских и зарубежных компаний, - подчеркнул министр.

Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры. Самарской области уже выделены более 50,4 миллиона рублей, в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 миллиона рублей.

Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также содействие региональных властей. Всестороннюю поддержку инвесторам в регионе оказывает Агентство по привлечению инвестиций. Работа региона в этом направлении была высоко отмечена на федеральном уровне - Самарская область вошла в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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