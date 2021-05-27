К мэру Оренбурга пришли с обыском

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных проводятся обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По месту жительства главы администрации города работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

Подробности пока не сообщаются. В пресс-службе администрации Оренбурга происходящее не комментируют.

Известно, что в середине мая сотрудники полиции уже проводили оперативные мероприятия в мэрии города. Обыски прошли в управлениях делами администрации, муниципальной службы и кадровой политики, финансовом и управлении ЖКХ. Также проверялась документация в ряде муниципальных предприятиях.

Владимир Ильиных занимает пост мэра Оренбурга с февраля 2020 года. Он был избран городским советом депутатов абсолютным большинством голосов. Ранее работал первым заместителем мэра.