Новости

Названы потери российского бюджета из-за нелегального алкоголя 09:40
Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования 09:34
К мэру Оренбурга пришли с обыском 09:29
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 09:25
В Химках грабители взломали аптечный терминал 09:15
Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн 09:03
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов 09:02
В четверг в Москве +24 градуса и гроза 08:57
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска 08:39
Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами 08:37
"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Флориды" 08:25
Жертвами циклона "Яас" в Индии стали пять человек 08:24
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке 08:16
"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф 07:53
В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной 07:47
Госдеп США призвал американцев не поcещать Японию из-за COVID-19 07:30
В Японии 28 мая выйдет в прокат фильм "Пальма" 07:12
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии 06:36
Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю 06:30
Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур" 05:51
Шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты в Китае 05:47
Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета 05:46
В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем 05:40
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США 05:14
Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 09:29
Рубрика: Происшествия

К мэру Оренбурга пришли с обыском

Текст: Наталья Саванкова

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных проводятся обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По месту жительства главы администрации города работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

Замминистра сельского хозяйства Якутии арестован по делу о взятке

Подробности пока не сообщаются. В пресс-службе администрации Оренбурга происходящее не комментируют.

Известно, что в середине мая сотрудники полиции уже проводили оперативные мероприятия в мэрии города. Обыски прошли в управлениях делами администрации, муниципальной службы и кадровой политики, финансовом и управлении ЖКХ. Также проверялась документация в ряде муниципальных предприятиях.

Владимир Ильиных занимает пост мэра Оренбурга с февраля 2020 года. Он был избран городским советом депутатов абсолютным большинством голосов. Ранее работал первым заместителем мэра.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму