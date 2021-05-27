Музей истории трактора Чувашии покажет экспонаты в Белоруссии

Чебоксарский научно-технический музей истории трактора "Эволюция тяговой силы" отправится в республику Беларусь с выездной выставкой. Таким необычным способом чувашские машиностроители поздравят коллег с минского тракторного завода с 75-летним юбилеем предприятия.

Экспозиция, включающая 21 раритетный трактор, развернется на территории культурно-спортивного комплекса "Чижовка-Арена". Здесь же феерическое тракторное ретро-шоу продемонстрирует "Бригада имени Паши Ангелиной" - коллектив молодых девушек-трактористок, выполняющих "фигуры высшего пилотажа" на старинных тракторах.

Как пояснили в Министерстве промышленности и энергетики Чувашии, жители и гости Минска смогут увидеть редкие марки, в числе которых детище Генри Форда "Fordson F", немецкий "народный" трактор "Porsche 111", австрийский "Warchalowski", американские "John Deere А" и "McCormick-Deering W12", первый советский малогабаритный трактор ХТЗ-7.

Центральными экспонатами станут две машины, которыми гордится музей: тракторы СТЗ 15-30 и "Владимирец 2032". Первый является самым массовым советским трактором 1930-х годов и по-настоящему легендарной машиной - с его помощью страна успела своевременно перейти в новый технологический уклад в начале ХХ века.

"Владимирец 2032" - трактор-рекордсмен. Летом 2005 года на этой машине новосибирский фермер Василий Хацкевич совершил беспрецедентное путешествие по маршруту Владимир - Владивосток - Владимир. За 104 дня, двигаясь со средней скоростью 20 километров в час, он преодолел 21 тысячу 199 километров. За это трактор попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Вместе с группой музея в Минск отправляется Чувашский государственный фольклорно-эстрадный ансамбль "Сявал", а также студия современного танца "Фантом", действующая при ДК Тракторостроителей.

В министерстве напомнили, что приглашение посетить Белоруссию музей получил во время телемоста, который проходил в рамках Дней культуры Чувашии в иностранных государствах. Тогда же был подписан меморандум, предполагающий различные культурные мероприятия, нацеленные на развитие международных музейных связей как фактора сохранения и углубления дружественных отношений между народами двух государств.

К слову, музей истории трактора проводит выездные выставки не впервые. В 2019 году

экспонаты демонстрировали на Дне поля в соседнем Татарстане, а осенью того же года музей экспонировал 21 трактор на Манежной площади Москвы во время фестиваля "Золотая осень".