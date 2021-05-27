На центральном рынке Перми зарезали мужчину

В Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного, частью 1, статьи № 105 УК РФ (убийство).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что подозреваемый на территории центрального рынка нанес в ходе ссоры 62-летнему потерпевшему удар ножом в грудную клетку. Мужчину своевременно доставили в лечебное учреждение, но от полученных ран он скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.