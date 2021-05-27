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27.05.2021 12:00

Николаев: Работа в сельской местности может быть прибыльной

Текст: Сергей Кирсанов
Молочно-товарная ферма, открытая в деревне Медикасы, доказывает, что работа в сельской местности может быть и прибыльной, и интересной. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев во время поездки в Цивильский район республики, где ознакомился с реализацией крупного инвестиционного проекта.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Молочно-товарная ферма рассчитана на 500 голов дойного стада, а ее стоимость составляет около 200 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Новые производства не только создают рабочие места, обеспеченные достойной заработной платой. Они увеличивают наши бюджетные возможности. А дополнительные доходы бюджета дают возможность еще больше средств вкладывать в социальную сферу - строить те же дороги, другую инфраструктуру. И все это вместе качественно меняет условия жизни людей. Таким образом, мы формируем совершенно новый образ села, и добьемся главного - уберем разрыв между условиями жизни в городе и на селе. Возможно, жизнь на селе станет даже более выигрышной из-за лучшей экологии, - заявил Николаев, общаясь с работниками предприятия.

В прошлом году в Чувашии было произведено 436,8 тысячи тонн молока, что на 3,3 процента больше, чем годом ранее. По этому показателю республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Кроме того, специалисты АПК региона повышают продуктивность сельскохозяйственных животных - средний надо молока на одну корову в 2020-м составил примерно 6,4 тонны. За пять лет этот показатель вырос на 30,6 процента.

В регионе стоит задача ежегодно вводить в эксплуатацию крупные животноводческие комплексы, чтобы общее количество голов скота достигало пяти тысяч.

- Для правительства республики использование каждого гектара, каждой сотки земли максимально эффективно. И здесь речь идет как о научных изысканиях при выборе направления деятельности, так и о непосредственных вопросах при организации производства. В особенности это касается молочно-товарных ферм. При реализации инвестиционных паспортов каждого муниципального образования необходимо подбирать такие площадки. И затем весь процесс организовать так, чтобы была возможность перерабатывать продукцию здесь, в Чувашии, и создавать добавочную стоимость, - добавил глава республики.

Николаев отметил, что аграрии региона могут при реализации инвестиционных проектов в животноводстве могут получить компенсацию части затрат через конкурс минсельхоза России. Так, например, максимальное возмещение может составить 41 процент (25 процентов из федерального бюджета и 16 процентов из бюджета республики). Тем, кто не прошел конкурсный отбор компенсируют 30 процентов из бюджета региона.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Также с прошлого года в республике действует программа поддержки личных подсобных хозяйств - им выплачиваются субсидии за каждую дойную корову. Норму удалось сохранить и в этом году, а выплаты минсельхоз региона уже начал производить. По данным ведомства, владельцы личных подсобных хозяйств могут получить 2,4 тысячи рублей за одну корову, за двух коров - 3,4 тысячи рублей на каждую голову, трех и более коров - 4,4 тысячи рублей на каждую голову.

В целом на этот год на такие субсидии в бюджете республики предусмотрено более 171 миллиона рублей, что позволит компенсировать затраты более чем 35 тысячам владельцам личных подсобных хозяйств.

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