В Алатыре откроют современный кадровый центр

Модернизированный центр занятости населения под федеральным брендом "Работа России" откроется в этом году в городе Алатырь.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Чувашии, функционировать кадровый центр будет в новом формате и с высоким качеством услуг.

В минувшем году в здании был проведен капитальный ремонт кровли, фасада и входной группы. В настоящее время активно идут работы внутри помещений - оптимизирована планировка, проводятся новые инженерные коммуникации.

Так, помещения модернизированного центра разделят на тематические зоны для соискателей и работодателей - появятся залы для групповой и индивидуальной работы, переговорные зоны и комнаты для онлайн-мероприятий.

Кроме того, граждане смогут получать всю необходимую информацию по своим вопросам с помощью электронных платформ и мультимедийных носителей. Посетители смогут воспользоваться и "онлайн таймпланингом". Данный сервис позволяет узнать календарь событий центра и оперативно зарегистрироваться на различные мероприятия: ярмарки вакансий, тренинги и мастер-классы.

По словам министра труда, занятости и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, кадровый центр в Алатыре станет вторым в республике, подобный уже работает в городе Канаше. Модернизация службы занятости сделает ее максимально эффективной и удобной как для граждан, так и для работодателей.

- Центр занятости не только должен быть переоснащен технологически, модернизация предполагает изменение принципов работы. Служба занятости нового формата будет оказывать разнообразные услуги по индивидуальному сопровождению карьеры по принципу "трудоустройство под ключ", - пояснила министр.

К слову, модернизация центров занятости в Чувашии осуществляется в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". По планам, кадровый центр в Алатыре заработает в начале осени.