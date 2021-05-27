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27.05.2021 09:07
Рубрика: Власть

В Башкирии разрешили проводить сабантуи и откроют пляжи

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Традиционный праздник "Сабантуй" в районах Башкирии пройдет по утвержденному графику. Кроме того, откроются специально оборудованные пляжи при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава РБ Радий Хабиров.

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Как уточнили в пресс-службе главы РБ, документ разрешил посетителям пляжей не носить маски. Тогда как участникам народных гуляний, посвященных окончанию весенних полевых работ, надеть маски все же придется. За этим должны следить организаторы.

В документе уточняется, что они обязаны строго соблюдать все требования Роспотребнадзора и выбирать территорию для проведения праздника с учетом возможности соблюдения жителями социальной дистанции. Также на сабантуях должны быть предусмотрены места, где можно помыть либо продезинфицировать руки. И по возможности - входная термометрия.

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