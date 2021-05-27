В Нижнем Новгороде мальчик попал под поезд и лишился части ноги

В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства травмирования 13-летнего мальчика на железной дороге. Подросток лишился части стопы.

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, инцидент произошел вечером 26 мая в Нижнем Новгороде. Мальчик попытался запрыгнуть на подножку движущегося грузового поезда, в результате чего врачам пришлось ампутировать ребенку часть стопы.

Следователи провели осмотр места происшествия. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Буквально несколькими днями ранее другой нижегородский подросток получил сильнейшие ожоги, забравшись на крышу железнодорожного вагона на улице Электровозной, чтобы сделать селфи, сообщили в ведомстве. Мальчик находится в реанимации ожогового центра Университетской клиники Приволжского медуниверситета.

Ректор ПИМУ Николай Карякин призвал родителей разъяснять детям правила нахождения на железной дороге, в том числе. "Из года в год наши травматологи предупреждают, напоминают, кричат, бьют тревогу....Лето! Дети! Риски! Уважаемые родители! Так больно и обидно, когда один миг, один глупый необдуманный шаг делит всю жизнь на "до и после". А нередко жизнь трагично обрывается, - написал он у себя на странице в Facebook, - Берегите себя! А парня вылечим."