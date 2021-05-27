Через год многих юристов заменит новая информационная система

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области с 2014 года поступило почти 15,4 тысячи обращений. "Это более 15 тысяч судеб. Каждому человеку была оказана бесплатная юридическая помощь", - сообщила на круглом столе в "РГ" начальник отдела правового обеспечения аппарата регионального омбудсмена Елена Шилохвостова.

По ее словам, для выстраивания эффективной системы оказания бесплатной юридической помощи гражданам России необходимо заниматься правовым информированием и просвещением населения.

"Многие вообще не знают, куда обратиться, где получить информацию. И это не только пенсионеры. Много и молодых, которые не понимают и не знают, что им делать в той или иной ситуации", - сказала работник государственного правозащитного органа.

По ее словам, примерно треть обращений к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области не требуют судебного вмешательства. Их в принципе можно решить без конфликтов с органами власти. То есть они связаны в большей степени с правовой безграмотностью: люди не осведомлены о своих правах. Это большая проблема.

Один из возможных механизмов ее решения - создание федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь". Основа системы - единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. О том, что система заработает в 2022 году, несколько дней назад министр юстиции Константин Чуйченко доложил президенту России Владимиру Путину.

"Я с большой надеждой жду, когда заработает информационная система "Правовая помощь", - говорит Елена Шилохвостова. - Главное, чтобы она была простой и доступной, чтобы человек не искал 20 минут ответ на один простой вопрос. Чем выше уровень правовой информированности населения, тем ниже нагрузка у участников системы оказания бесплатной юридической помощи. И нужно стремиться к тому, чтобы люди изначально обладали полной информацией о своих правах и способах их защиты".

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