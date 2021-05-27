Для туристов начали готовить специальных волонтеров

Внутренний туризм, в отличие от внешнего, поможет излечиться от незнания родной страны. И хорошо, что тут появляются не только морально-патриотические, но и вполне материальные стимулы - тот же кешбэк, позволяющий существенно сэкономить на туристических расходах. И жители отдаленных регионов наконец-то почувствовали к себе живой интерес соотечественников. И смогут получить новые возможности для развития, отчетливо вписать себя в социально-географическую карту страны. Эта тема ярко звучит в публикациях региональных СМИ - партнеров "Российской газеты".

Знай наших!

"У нас есть, что посмотреть и чем гордиться!" - заявляет ангарская газета "Свеча". И уточняет: речь идет о так называемом событийном туризме.

"Для нашего региона это понятие относительно новое, - говорит заведующая сектором стратегического планирования и развития туризма городской администрации Светлана Наумова. - Нынешним туристам зачастую интересны не сами по себе достопримечательности, а увлекательные события, которые разворачиваются вокруг них.

Например, "Лукоморье". Это не просто культурно-туристический бренд Иркутской области. На территории небольшого села Савватеевка, где проживает 800 жителей, находится сказочная поляна со 180 деревянными скульптурами.

Ежегодно десятки лучших зодчих России и зарубежья приезжают сюда на фестиваль, чтобы из древесины мощной сибирской сосны изваять произведения искусства.

По итогам конкурса авторы лучших работ получают награды. Но главный приз остается в самом "Лукоморье". Все созданные скульптуры занимают место в волшебном лесу Савватеевки. Экспозиции, подобной этому музею под открытым небом, в нашей стране больше нет.

Жизнь после ковида

Черноморский полуостров не зря считается "территорией здоровья". Это вполне подтверждается в период борьбы с коронавирусом.

Крым стал лидером продаж специальных программ реабилитации тех, кто переболел COVID-19, рассказывает газета "Наш Крым". Доля таких программ в лечебницах Крыма составила 40 процентов. Врачи очень советуют укреплять приобретенный ковид-иммунитет за счет целебного крымского воздуха - сухого, морского, хвойного.

"Друзья - в Крым, а мы - на Чукотку". Под таким заголовком газета "Крайний Север" предоставила слово Сергею и Людмиле Крицким, которые не новички в дальних путешествиях. За их плечами 20-летний опыт походов и сплавов в различных регионах нашей страны. Основной критерий, по которому они выбирают маршрут, - красота, богатство и нетронутость природы.

"Первым нашим путешествием был сплав на байдарке по реке Собь в южной части Полярного Урала, - вспоминает Сергей. - Особенно запомнилось время, проведенное в Тунгусском заповеднике Красноярского края. Пять дней мы шли по тайге к месту падения Тунгусского метеорита. Дальше нам предстоял почти месячный сплав по трем рекам: Кимчу, Чуне и Подкаменной Тунгуске. Спустя год мы туда вернулись, чтобы продолжить путешествие по рекам Подкаменной Тунгуске и Енисею. Еще в Забайкалье запомнился экстремальный сплав по реке Чара... Да всего и не перечислишь!"

Протянуть руку помощи

Пожилых туристов в Карелии будут сопровождать волонтеры, сообщает газета "Карелия". В республике стартовал проект "Доступный туризм для старшего поколения".

"Маршрутных помощников" готовят в Центре развития добровольчества и развития социального туризма. Курс подготовки волонтеров разрабатывают опытные специалисты, прошедшие сотни километров по туристическим тропам. В основе обучения - особенности общения с непростым контингентом, теория и практика составления щадящих маршрутов, отработка практических навыков сопровождения группы, оказание медицинской помощи в случае необходимости. Недавно первая группа волонтеров социального туризма сдала экзамены в Петрозаводске.

Серебряный туризм

С завершением режима самоизоляции жителей Пермского края старше 65 лет ждут маршруты так называемого серебряного туризма. Об этом сообщает пермская газета "Звезда".

Прошлые годы показали, что самые популярные у таких путешественников места - это Пермь, Березники, Соликамск, Усолье, Чердынь, Чусовой, Кунгур. А в непростом 2020-м, несмотря на пандемию, свыше 600 прикамских пенсионеров в рамках проекта "Старшее поколение" побывали в Звездном, Ильинском, Красной Слудке, а также в Белогорском монастыре.

Для пожилых людей поездки по региону - это не только знакомство с ним, но и общение, продление активного долголетия. Популярность туризма среди людей серебряного возраста постоянно растет.

Поехали онлайн

Туризм развивается не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. Вот пример. "Хабаровских блогеров приглашают в туристический проект". Под таким заголовком газета "Молодой дальневосточник" рассказала о проекте "Блог-туры "Путешествуем по России".

Всего будут выбраны десять блогеров (с количеством подписчиков от 10 тысяч человек в одной из социальных сетей) для участия в путешествии, которое пройдет в июле этого года по шести регионам страны.

В планах - встречи с известными людьми и коллективами разных регионов, виртуальное общение с бизнесменами, посещение мест воинской̆ славы и наиболее известных достопримечательностей, о которых знают только местные жители. По итогам тура в Хабаровском крае будет составлен новый туристический маршрут на пять дней.

Ожидаемый информационный охват проекта "Путешествуем по России" составит более 30 миллионов человек.

Все флаги в гости

Южно-Курильская газета "На рубеже" обращает внимание своих читателей на простой факт: от нас до Москвы далеко, а до Токио близко. От нашего Шикотана до Хоккайдо вообще рукой подать, в хорошую погоду их берег виден без бинокля.

Природных красот и разной экзотики на Курилах хоть отбавляй. На Кунашире постоянно дымит в небо действующий вулкан Головнина, на Итурупе так же "курит" вулкан Баранского.

А еще есть знаменитые Белые и Черные скалы, красивейшие озера Кипящее и Горячее, эколого-туристические тропы в заповеднике "Курильский" с его уникальной флорой и фауной. Почему бы не поставить все это на коммерческую основу? Если пригласить к нам туристов, желающие найдутся - и в родном отечестве, и за рубежом.

Правда, такие поездки далеко не каждому россиянину по карману, один многочасовой авиаперелет чего стоит. Зато японцы готовы хоть сейчас купить билет до местного аэропорта, благо теперь, после основательной реконструкции, он способен принимать самолеты любого класса.

Инициативу курильчан поддержали в Ростуризме. Для начала там по достоинству оценили туристический потенциал далекого региона, затем провели большую подготовительную работу и, наконец, проанонсировали пилотный тур для японцев на Курилы.

В ответ Япония пригласила россиян к себе в гости. Теперь такие туры происходят регулярно. К 2023 году количество участников взаимных турпоездок планируется довести до 200 тысяч с каждой стороны.

Все тексты сюжета "Отпуск-2021. Выбор есть!" читайте здесь.