Какие специальности станут приоритетными в 2022-2023 учебном году

В этом году число бюджетных мест в новосибирских вузах увеличилось на 724, или на 5,5 процента по сравнению с прошлой приемной кампанией. На какие специальности у абитуриентов больше шансов поступить, разбиралась корреспондент "РГ".

В этом году общее число бюджетных мест в вузах Новосибирской области составляет почти 14,9 тысячи. Как отметил министр образования региона Сергей Федорчук, их стало больше по направлениям "образование и педагогическая деятельность", "информатика и вычислительная техника", "математика и механика", "электроника, радиотехника и системы связи".

На 2022-2023 учебный год контрольные цифры бюджетного приема в вузы увеличатся до 15,8 тысячи. По итогам открытого публичного конкурса наибольшее количество бюджетных мест получило два ведущих вуза: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) - 3?122 и Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (НГУ) - 2145.

- Порядка шестидесяти одного процента выделенных бюджетных мест приходится на технические специальности, около двадцати семи - гуманитарные и денадцать процентов - естественнонаучные, - уточнил Сергей Федорчук. - Для нас приоритет - подготовка студентов, которые пойдут работать, с одной стороны, в научную сферу, с другой - в наукоемкое производство.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что методика распределения бюджетных мест, предложенная Министерством науки и высшего образования РФ, позволяет учитывать потребности каждого региона.

- Контрольные цифры приема увеличены по многим востребованным направлениям и специальностям. Благодаря этому у большей части новосибирских выпускников, желающих получить высшее образование, появляется возможность по результатам экзаменов поступить в наши вузы на бюджетные места, - подчеркнул губернатор. - Перед нами стоят задачи по реализации нацпроектов, масштабной программы развития Новосибирского научного центра - "Академгородок 2.0". Через несколько лет на ее якорный объект - уникальную установку класса мегасайенс "Сибирский кольцевой источник фотонов" - потребуются инженеры-физики, а также молодые исследователи в области химии, физики, биологии, археологии, медицины. Активно развивается ИТ-отрасль, и ее растущие потребности в современных кадрах тоже нужно закрывать максимально быстро.

Сегодня об огромном дефиците айтишников говорят на всех уровнях. На недавно прошедшем просветительском марафоне российского общества "Знание" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что потребность в ИТ-кадрах в России составляет по разным оценкам от 700 тысяч до одного миллиона человек. Быстро растущая цифровизация всех отраслей экономики и сфер деятельности требует пересмотра образовательных стандартов по ИТ-специальностям. И эта работа, как сообщил вице-премьер, будет проведена до следующего цикла обучения, то есть до начала предстоящего учебного года.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, ведомство анализирует ситуацию на рынке труда в части обеспеченности IT-специалистами и их востребованности.

По оценке экспертов, в 2020 году в Новосибирской области количество вакансий в ИТ-отрасли увеличилось более чем на семнадцать процентов и продолжает расти. Несмотря на высокие зарплаты (на 66 процентов выше средней по региону), дефицит кадров в этой сфере сохраняется.

В целом, новосибирские вузы закрывают потребности региона в специалистах, но их выпускники востребованы крупными компаниями, которые базируются в Москве и Санкт-Петербурге. Более высокая зарплата и лучшие условия труда играют не последнюю роль в выборе места работы и проживания.

- Задача, которая сейчас обсуждается на уровне министерства науки и высшего образования, - готовить не просто айтишников, но и специалистов, которые обладали бы определенными навыками работы в различных отраслях экономики. У обучающихся в гуманитарных и сельскохозяйственных вузах тоже должны формироваться цифровые навыки, - отметил Анатолий Дюбанов.

По оценкам экспертов, сегодня ИТ-отрасль уже охватывает шестьдесят профессий будущего.

- Сейчас наблюдается расширение применения дистанционных технологий, а это требует высокой квалификации в ИТ-сфере, - подчеркнул министр образования региона Сергей Федорчук.

Опорными вузами для подготовки кадров по цифровым направлениям в Новосибирской области служат пять крупнейших университетов Сибири. Один из них - НГТУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, в 2021-2022 учебном году появятся 162 дополнительных бюджетных места на бакалавриате, специалитете и магистратуре. Это коснется, в первую очередь, технических специальностей. В плюсе такие направления, как "электро- и теплоэнергетика", "науки о земле", "электроника, радиотехника и системы связи". Также дополнительные места появятся на специальностях "математика и механика", "информатика и вычислительная техника" и других технических направлениях.

В целом, по информации министерства образования региона, в этом году в новосибирских вузах число бюджетных мест по ИТ-направлениям составит 4320, включая все уровни подготовки - бакалавриат, специалитет и магистратуру.

По данным онлайн-опроса, проведенного исследовательским центром "Зарплаты.ру" среди 2200 респондентов, молодые люди, проживающие в городах-миллионниках, в основном хотят стать ИТ-специалистами. Так, в Новосибирске эту сферу выбрали бы 28 процентов от числа опрошенных. Пятнадцать процентов заявили о желании работать в рекламе и маркетинге, восемь - в сфере искусства, культуры и развлечений, семь - в банках, шесть процентов - в нефтегазовой промышленности.

В региональном министерстве образования в числе востребованных специальностей также называют медицинские и педагогические. В Центре содействия трудоустройству выпускников НГПУ отмечают, что в этом году количество актуальных педагогических вакансий составляет чуть более двух тысяч, что почти на сотню превышает показатель 2020-го. В списке наиболее востребованных - учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы, начальных классов и воспитатели.

По данным экспертов "Зарплаты.ру", основным критерием в выборе профессии для молодежи в Новосибирской области сегодня является высокий уровень дохода - об этом заявили 58 процентов респондентов. Сразу после окончания учебного заведения 51 процент выпускников рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14 процентов планируют получать сразу 60 тысяч.

Мнение

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ:

Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022-2023 учебном году станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Они пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест.

Справка "РГ"

В 2021 году в России общее количество бюджетных мест в вузах составило 576,5 тысячи, из них 74 процента приходится на регионы. Как отмечено в недавнем послании президента России Федеральному Собранию, в предстоящие два года будет дополнительно открыто 45 тысяч бюджетных мест в вузах, причем не менее 70 процентов отведут регионам. В 2021 году общее количество выпускников школ Новосибирской области составит более 15,5 тысячи человек.