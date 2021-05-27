В Алтайском крае в разгаре летний турсезон: отдыхающие едут на крупные событийные мероприятия, сплавы по горным рекам, в санатории и "зеленые дома". Туристический поток уже достиг доковидных показателей, но до полного восстановления отрасли пока далеко. В регионе надеются, что повышенный спрос на внутренний туризм и программы кешбэка позволят ускорить восстановительный процесс.

В прошлом году из-за пандемии Алтайский край не досчитался почти миллиона туристов. Турпоток составил 1,26 миллиона человек, тогда как в 2019-м было 2,23 миллиона. Вынужденный "коронавирусный" простой сократил и без того короткий летний турсезон. Многие предприятия отрасли оказались в непростом финансовом положении. Однако до массовых банкротств дело не дошло. По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, число туристических предприятий в крае сократилось всего лишь на один процент - с 1018 до 1008.

- Но финансовые потери у субъектов турбизнеса существенные, - прокомментировал ситуацию начальник ведомства Евгений Дешевых. - Объем предоставленных услуг упал на двадцать пять процентов, предприятия потеряли почти 1,4 миллиарда рублей доходов. С учетом ярко выраженной сезонности, отрасль будет восстанавливаться медленно. На это может уйти от двух до четырех лет при условии нормальной эпидобстановки.

В первом квартале этого года турпоток в крае уже достиг показателей аналогичного доковидного периода 2020-го, а объем предоставленных услуг даже вырос на десять процентов. Так что в регионе надеются на более быстрое восстановление. Но, по мнению Евгения Дешевых, в этом году достичь результатов 2019-го, скорее всего, не получится, несмотря на большое количество событийных мероприятий.

Алтайский край сегодня полностью открыт для туристов. Конечно, санитарные правила остаются - маски, обработка рук, социальная дистанция. Для заселения в санатории по-прежнему нужна справка об отсутствии контактов с заболевшими. Но массовые мероприятия уже собирают тысячи туристов. Так, на празднике "Цветение маральника", прошедшем в первомайские выходные в особой турзоне "Бирюзовая Катунь", побывало около пяти тысяч человек. Около 17-18 тысяч гостей принял Барнаул, где 20-23 мая прошел второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Правда, похвастать стабильным спросом на туруслуги могут не все. Владелец сельских гостевых домов из Смоленского района Александр Кокорин сообщил корреспонденту "РГ", что в течение всех десяти майских нерабочих дней места в его усадьбе были заняты на сто процентов. А вот после праздников сельские дома пустуют, несмотря на прекрасную погоду. "Даже в выходные никто не едет, хотя раньше в мае была хорошая загрузка", - сетует он.

- Конечно, пандемия нас сильно подкосила, ведь мы как раз начали расширять бизнес. Решили построить еще несколько домиков, чтобы увеличить количество мест размещения с двадцати до тридцати. Залезли в кредиты, а тут локдаун. Надеемся, что в нынешнем сезоне удастся хоть немного поправить финансовое положение, но выбираться из долговой ямы, видимо, будем еще долго.

Крупные предприятия отрасли тоже пока не могут перекрыть все "ковидные" убытки, несмотря на хороший спрос на туруслуги. Как рассказала пресс-секретарь крупнейшей сети санаториев курорта Белокуриха Станислава Ваулина, заполняемость мест в санаториях сегодня доходит до восьмидесяти процентов, что очень хорошо для мая. "Но убытки 2020 года мы пока не покрыли. Сложно прогнозировать, когда мы сможем это сделать", - отметила она.

Спрос стимулирует государственная программа кешбэка. По данным регионального управления по развитию туризма, такая поддержка дает хорошие результаты - продажи туров в апреле-мае выросли на сорок процентов. Кроме того, для снижения стоимости перелета в крае субсидируют шесть рейсов в Барнаул из Омска, Томска, Казани, Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирска.

- В прошлом году турбизнес получил внушительный пакет помощи в связи с вынужденной приостановкой деятельности, - подчеркнул начальник профильного управления Евгений Дешевых. - Общая сумма финансовой поддержки составила более 900 миллиона рублей, из них свыше семидесяти миллионов - безвозмездные субсидии, около 600 миллионов - кредиты на восстановление деятельности под два процента годовых. Льготные кредиты тоже безвозвратные при условии сохранения численности персонала. В крае, по предварительным данным, все организации туротрасли выполнили необходимые условия, поэтому не возвращали кредитные ресурсы.

В целом на развитие туротрасли в 2020 году в Алтайском крае инвестировали более миллиарда бюджетных рублей. Это не только прямая финансовая поддержка предприятий, но и средства, направленные на строительство обеспечивающей инфраструктуры крупных туристических площадок.

Так, на территории создаваемого курорта "Белокуриха Горная" при федеральной поддержке начато строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу, за счет средств регионального бюджета уже протянуты сети газоснабжения. А в спортивно-туристическом кластере "Тягун" приступили к работам по строительству сетей электроснабжения и автомобильных дорог. Если в прошлом году "инфраструктурные" инвестиции составили около 140 миллионов рублей, то в 2021-м на возведение этих объектов планируют направить более 500 миллионов бюджетных рублей.

Сложный "ковидный" год дал не только новые стимулы для развития туризма, но и обострил застарелые проблемы отрасли. Региону явно не хватает узнаваемого турпродукта, который бы отличал Алтайский край от других субъектов РФ. С ростом внутрироссийского турпотока все больше ощущается нехватка развитой туристкой инфраструктуры, негативно сказывается на спросе низкое качество туристических услуг и безопасности отдыха.

- В прошлом непростом турсезоне особенно остро встала проблема нехватки мест размещения высокого уровня, - признает Евгений Дешевых. - Долгие годы рынок был ориентирован на недорогой отдых, поэтому в крае сложился пул именно таких туробъектов. Ситуацию одномоментно не исправить, но недавно у нас уже появился первый отель пятизвездочного уровня. Сейчас частные инвесторы строят средства размещения повышенной комфортности на площадках "Белокурихи Горной", "Бирюзовой Катуни" и игорной зоны "Сибирская монета". К тому же государство сегодня субсидирует строительство отелей "три-четыре звезды", чтобы решить проблему нехватки средств размещения премиум-класса. .

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Государственная поддержка предприятий и приоритетных проектов в сфере туризма стала хорошим стимулом для бизнеса, чтобы продолжать инвестировать в развитие отрасли. Сегодня в крае начато строительство первого гостиничного комплекса с санаторным лечением на площадке "Белокурихи Горной". Кроме того, подписано соглашение о создании горнолыжного комплекса "Новые вершины" на "Бирюзовой Катуни". Общий объем частных инвестиций только по этим двум крупным объектам составит почти 3,5 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

В Алтайском крае туристов могут принять более 520 средств размещения. Это 41 санаторий, 319 гостиниц, 170 турбаз и около 180 сельских домов. Среди них один пятизвездочный отель, 14 гостиниц класса "четыре звезды" и более 30 "три звезды".