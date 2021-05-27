В Барнауле проходит Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края. Особое внимание уделено стратегии развития малого и среднего предпринимательства в регионе до 2035 года.

Среди ключевых проблем, обозначенных бизнесом, лидирует тема налогов и тарифов. Согласно "Стратегии развития Алтайского края", региональная система налогообложения должна строиться на основе принципа сбалансированности фискального и стимулирующего действия налогов. Однако на практике вышел очевидный перекос при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН).

Так, при максимально возможных ставках налогообложения предприниматели получили высокую стоимость ресурсов. Это касается транспортных тарифов, электроэнергии, кадастровой стоимости земли. И все это тормозит развитие предпринимательской инициативы.

С каждым годом все большую остроту принимает кадровая проблема. Предприниматели обеспокоены оттоком квалифицированных специалистов из Алтайского края, дефицитом компетентных кадров на рынке труда, качеством подготовки молодых специалистов и постоянной оторванностью высшего образования от практических нужд (за редким исключением вузы делают собственный бизнес и не особо озабочены запросами предпринимателей). Кроме того, в предпринимательскую среду вовлечен ограниченный круг молодежи - заниматься своим делом сейчас немодно, невыгодно, неспокойно.

Негативный фактор для бизнеса - низкие доходы населения, которые к тому же снижаются в условиях пандемии. Они не позволяют развиваться сервисной экономике, рынку потребительских услуг, строительству и торговле. Малые и средние предприниматели продолжат нести ощутимый ущерб от сетевиков, особенно в сфере торговли. Агрессивная политика федеральных сетей на Алтае приводит к закрытию мелкой розничной торговли, особенно в сельской местности, а продукция малых сельхозпредприятий и фермеров не попадает на полки. А экспорту - особенно сельхозпродукции - в страны ЕАЭС препятствуют неконкурентные экономические условия. Еще одно узкое место обусловлено медленными темпами цифровизации МСП. Это связано с инвестициями в цифровое развитие, на которое - особенно у малого бизнеса - не хватает ни средств, ни компетенций.

Пакет предложений предпринимателей в адрес властных структур включает двенадцать пунктов. В частности, в него вошли снижение ставки УСН с шести до трех процентов, ревизия и актуализация дорожных карт по развитию МСП. Бизнес просит изменить подходы к кадастровой оценке земли, помочь местным производителям в получении доступа к торговым сетям, через ФАС ограничить долю присутствия сетевого ретейла в сельской местности до пятидесяти процентов. А также разработать и внедрить комплекс стимулирующих мер по созданию благоприятных условий для конкуренции с соседями - в частности, с Казахстаном.

По мнению предпринимателей, необходимо более быстрыми темпами развивать альтернативную энергетику, вести активную миграционную политику с приглашением квалифицированных специалистов из ближнего зарубежья, разработать программу развития переработки дикоросов под единым брендом Алтайского края. Внимание властей обращено на создание комфортной среды ведения бизнеса (технопарков, коворкингов, инжиниринговых и ИТ-центров), приведение образовательной системы Алтайского края в соответствие с потребностями экономики региона.

Прямая речь

Юрий Фриц, председатель правления НП "Алтайский союз предпринимателей":

- Большую дискуссию вызывает вопрос о том, нужны ли краю трудовые мигранты. В моем понимании, нужны. При нынешней демографической ситуации в регионе это естественный процесс. Алтайский край испытывает серьезную потребность в трудовых ресурсах, в том числе неквалифицированных. Особенный дефицит - в строительной отрасли и сельском хозяйстве. А остановить отток из региона собственных кадров можно лишь решив целый комплекс проблем, которые наше сообщество обозначило на этой встрече. Повышение заработной платы - одно из основных условий прекращения текучести кадров и роста их квалификации.