Новосибирца будут судить за вывод за рубеж 3 миллиардов рублей

В Новосибирской областной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному дело о крупных незаконных валютных операциях. Как рассказали в ведомстве, 57-летний сибиряк вскоре предстанет перед судом за вывод в финансовые учреждения иных государств суммы в 3 миллиарда рублей.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: о совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере и об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, преступное сообщество в которое входил обвиняемый, состояло из двух групп, а его организатором стал другой житель Бердска. В отношении него и других подельников также ведется расследование. Дело же новосибирца выделено в отдельное производство, так как обвиняемый признал вину в полном объеме и способствовал расследованию совершенных преступлений.

В материалах дела говорится о том, что он входил в преступное сообщество, действовавшее на территории Новосибирской области и Алтайского края, с января 2016 по октябрь 2018 года. Его участники использовали реквизиты в общей сложности 52-х подконтрольных юридических лиц. За определенное денежное вознаграждение они осуществляли переводы на счета иностранных организаций, изготавливали подложные документы и предоставляли их в учреждение валютного контроля.

От имени тех же юрлиц обвиняемые заключали лизинговые договоры. На полученные в результате преступной деятельности доходы участники сообщества покупали дорогостоящие автомобили, тем самым легализуя финансовые средства. Теперь сибиряку грозит до десяти лет лишения свободы, уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.