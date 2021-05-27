"Омсктехуглерод" выходит на новые рынки Юго-Восточной Азии

В Концертном зале прошло торжественное собрание коллектива Омск Карбон Групп, приуроченное к профессиональному празднику - Дню работников химической промышленности. Несмотря на пандемию, предприятие не только не сдает позиций, но и расширяет географию поставок. А в этом году планирует взять рекорд, преодолев планку в полмиллиона тонн продукции. И это несмотря на то, что минувший "карантинный" год для компании, как и для любого международного проекта, был не простым.

- В условиях пандемии зарубежные страны ввели жесткий локдаун, и это повлияло на продажи, - сообщил председатель совета директоров ООО "Омсктехуглерод" Валерий Каплунат. - Тем не менее, жизнь продолжается. Вирус отступает, продукция вновь становится востребованной. Мало того, на ситуации плодотворно отразился так называемый постковидный синдром, который открыл нам "окно" в Юго-Восточную Азию, и мы стали теснить царствовавших дам долгое время конкурентов.

Сегодня предприятие находится в восьмерке мировых производителей технического углерода. И нацелено попасть в пятерку. Поэтому не стоит на месте, динамично развивается. А к своему 77-летию приурочило ряд новых достижений.

Фото: Омск Карбон Групп

- Технический углерод, по сути, спрессованный алмаз. Этот уникальный продукт находит все более широкое применение. И не только в производстве резинотехнических изделий, но и в совершенно неожиданных отраслях, в том числе в выпуске нанопластиков и батарей электромобилей. Он способен оказывать подавляющее действие на электромагнитные поля. А востребованные композиционные углеродосодержащие материалы, одновременно и прочные, и гибкие, - поясняет Валерий Каплунат. - Одно из последних ноу-хау - сверхэлектропроводная марка технического углерода, разработанная нами в тандеме с Центром новых химических технологий Института катализа Сибирского отделения РАН, и уже запатентованная.

Главный проект современности - построенное два года назад предприятие-резидент свободной экономической зоны Республики Беларусь Омск Карбон Могилев.

- Могилевский проект - полностью наш. Мы его создавали с нуля. При этом использовали не готовые решения, а собственные научные разработки. В производстве применяем только самые продвинутые технологии, начиная с управления процессом и заканчивая ресурсосбережением, - дополняет

Валерий Каплунат. - При этом мы полностью выполнили все экологические требования законодательства Республики Беларусь, которые гораздо жестче российского. В частности, установили автоматические датчики прямой трансляции, которые в нашей стране станут обязательными только в 2024-м году. За экологию мы спокойны еще и потому, что, по сути, занимаемся декарбонизацией. Отнимаем углерод из углеводородов, не даем ему соединиться с кислородом, препятствуя образованию углекислого газа. Тем самым снижаем температуру окружающей среды, спасая планету от глобального потепления.

Еще один проект компании - новая электростанция на Волгоградском заводе. Теперь все предприятия Омск Карбон Групп энергетически независимы. Мало того, они выполняют еще и социальную функцию, обеспечивая электроэнергией микрорайоны, школы, больницы, детские сады.

77-летие "Омсктехуглерода" собрало многочисленных партнеров, гостей предприятия, ветеранов производства, представителей трудового коллектива, который, как и само производство, является уникальным. Здесь создана команда единомышленников, использующих в производстве не только автоматизацию, но и науку, и творчество.

Коллектив Омск Карбон Групп насчитывает около 2800 работников. Более 90 из них сегодня отмечены наградами министерства энергетики РФ, регионального минпрома, Росхимпрофсоюза, федерации независимых профсоюзов России.

Кстати, "Омсктехуглерод" - это единственная компания Омска, которая вошла в ТОП-100 лучших работодателей страны с численностью сотрудников до 5000 человек.

- Мы знаем, что по уровню технологий - это одно из самых, если даже не самое передовое предприятие нашего региона. Мы знаем, что у вас правильно сочетаются производственные, экологические и социальные задачи. Мы знаем, что основная часть продукции идет на экспорт, и это одна из тех задач, которые поднимаются перед современной российской промышленностью. Вы в этом отношении уже находитесь на уровне тех указов, которые издает президент РФ, - сказал в поздравительном выступлении депутат Госдумы Олег Смолин.

В поздравлениях звучало и много другой информации, характеризующей деятельность Омск Карбон Групп. Речь шла о том, что работа здесь считается престижной. Талантливые сотрудники имеют условия для карьерного роста и финансовой стабильности. А руководители высшего и среднего звена пришли сюда еще новоиспеченными выпускниками Волгоградских, Омских, Московских профильных вузов, и доросли до уровня топ-менеджеров на производстве.

Фото: Омск Карбон Групп

Выступавшие говорили, что основа новой индустриализации предприятия - это образование и наука. А в составе Омск Карбон Групп есть свой научный центр, работающий в тандеме с ведущими НИИ России, Беларуси. Здесь защищают диссертации. Создают лабораторию по изучению новых свойств востребованного сырья на основе техуглерода. Так что есть все основание двигаться дальше.

- Имея опыт создания Могилевского завода, мы получили прекрасную компетенцию, и уже строим новые планы, - поясняет Валерий Каплунат. - Сейчас нам предстоит выбрать страну, где будет можно приземлиться. Например, в Юго-Восточной Азии.

Справка

Омск Карбон Групп занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке технического углерода. Всего в составе холдинга - три производственных площадки: в Омске, Волгограде и Могилеве. Ассортимент продукции компании ежегодно растет. В настоящее время - это более 30 марок технического углерода стандартного и специального назначения. Дилерские центры компании работают в странах Европы, Северной Америки, Балканском регионе, Ближнем Востоке. Омск Карбон Групп сотрудничает с глобальными шинными концернами и крупнейшими мировыми производителями резинотехнических изделий, поставляет технический углерод в 36 стран. При этом компания успешно расширяет географию своего присутствия на карте мира. Активно выходит на рынок Юго-Восточной Азии, и поставляет продукцию, например, в Малайзию, Вьетнам, Южную Корею и на Филиппины.

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