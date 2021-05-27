Томская область сохранила лидирующие позиции по числу МСП в Сибири

Томская область занимает второе место в Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на душу населения. По этому показателю регион в СФО уступает только Новосибирской области.

Об этом сказал губернатор Сергей Жвачкин, представляя в региональном парламенте отчет о деятельности исполнительной власти в 2020 году.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, число субъектов МСБ осталось прежним - более 40 тысяч на январь 2021 года.

- Это реально действующие компании, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Несмотря на то, что малый бизнес оказался в числе наиболее пострадавших от эпидемии, численность занятых в этой сфере за год у нас увеличилось более чем на четыре тысячи человек.

Губернатор убежден, что этому способствовал специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Так, в качестве самозанятых зарегистрировались свыше шести тысяч человек, только 800 из них перерегистрировались с иных режимов. Глава региона также отметил открытие центра "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации.

- Вместе с федеральным центром мы приняли большой пакет мер поддержки предпринимателей. Наиболее востребованными стали программа льготного кредитования на поддержку занятости - выдали более двух тысяч кредитов на 4,3 миллиарда рублей. Программа реструктуризации кредитов помогла облегчить выплаты по 700 займам на 5,8 миллиарда, - особо отметил Сергей Жвачкин.

Кроме этого, в регионе активно применяются инструменты поддержки промышленности. В их числе - "дорожные карты" по расширению использования томской продукции и технологий. Губернатор сообщил депутатам Законодательной думы региона о том, что томские заводы, научные центры с 2013 года поставили крупнейшим российским компаниям продукции на 75 миллиардов рублей. Это помогло открыть новые производства в машиностроении, химической промышленности и радиоэлектроники.

Сейчас в атомной промышленности динамично развивается проект "Прорыв". В лесном комплексе открыты новые заводы по выпуску стройматериалов, появились новые проекты в Кривошеинском и Зырянском районах.

В регионе в полтора раза за несколько лет выросла переработка дикоросов, высажен крупнейший в стране сад жимолости, запущено производство вяленой ягоды в сиропах. Ряд компаний модернизировали линии по переработке кедрового ореха, продуктов из хвои, увеличили выпуск инновационной продукции для повышения иммунитета.

- Крупнейшие предприятия отрасли инвестировали в свое развитие почти полтора миллиарда рублей, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Тем временем

Выпуск сыров в Томской области с 2015 года увеличился в 26 раз - как за счет технологической модернизации производств, так и за счет появления большого количества ремесленных сыроварен. Пищевая отрасль за шесть лет приросла в денежном выражении на 30 процентов. В регионе увеличено производство растительных масел в 200 раз.