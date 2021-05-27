Томская область сохранила лидирующие позиции по числу МСП в Сибири

Новости

Иран запретил майнинг биткойнов из-за проблем с электричеством 12:30
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные 12:28
Файзуллин: Регионам нужно провести сверку очередников на жилье 12:28
Глава Рособрнадзора получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому 12:25
Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа" 12:22
Минстрой: Проблему обманутых дольщиков нужно решить к 2024 году 12:14
Еще 2886 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:13
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям до конца октября 12:05
Информатика может стать одним из самых массовых предметов ЕГЭ 12:02
Еще один фигурант дела "Зимней вишни" частично признал вину 12:01
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19 11:57
Рособрнадзор: Посты МВД будут в каждом пункте проведения ЕГЭ 11:56
Все регионы перейдут на получение материалов ЕГЭ через интернет 11:55
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии 11:54
Хуснуллин: Вопрос о привлечении заключенных на стройки прорабатывается 11:52
В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести 11:51
"Сбер" представил прототип беспилотного электромобиля 11:45
Московский май может перевыполнить норму осадков на 75% 11:44
В США умер автор детского бестселлера "Очень голодная гусеница" Эрик Карл 11:41
Набиуллина рассказала о сворачивании антикризисных мер 11:34
Осуждены организаторы шоу с огнем, по вине которых пострадали зрители 11:30
Кабмин одобрил проект соглашения стран СНГ в сфере занятости 11:29
ФСБ: Украина провоцирует напряженность в Черном море для помощи от США 11:24
Каталонских политиков могут помиловать 11:18
На Алтае стартует творческий проект Хабенского и Цыпкина 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 12:33
Рубрика: Власть

Томская область сохранила лидирующие позиции по числу МСП в Сибири

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Томская область занимает второе место в Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на душу населения. По этому показателю регион в СФО уступает только Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Об этом сказал губернатор Сергей Жвачкин, представляя в региональном парламенте отчет о деятельности исполнительной власти в 2020 году.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
В Томской области завершают реконструкцию главной восточной автодороги

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, число субъектов МСБ осталось прежним - более 40 тысяч на январь 2021 года.

- Это реально действующие компании, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Несмотря на то, что малый бизнес оказался в числе наиболее пострадавших от эпидемии, численность занятых в этой сфере за год у нас увеличилось более чем на четыре тысячи человек.

Губернатор убежден, что этому способствовал специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Так, в качестве самозанятых зарегистрировались свыше шести тысяч человек, только 800 из них перерегистрировались с иных режимов. Глава региона также отметил открытие центра "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации.

- Вместе с федеральным центром мы приняли большой пакет мер поддержки предпринимателей. Наиболее востребованными стали программа льготного кредитования на поддержку занятости - выдали более двух тысяч кредитов на 4,3 миллиарда рублей. Программа реструктуризации кредитов помогла облегчить выплаты по 700 займам на 5,8 миллиарда, - особо отметил Сергей Жвачкин.

Кроме этого, в регионе активно применяются инструменты поддержки промышленности. В их числе - "дорожные карты" по расширению использования томской продукции и технологий. Губернатор сообщил депутатам Законодательной думы региона о том, что томские заводы, научные центры с 2013 года поставили крупнейшим российским компаниям продукции на 75 миллиардов рублей. Это помогло открыть новые производства в машиностроении, химической промышленности и радиоэлектроники.

Сейчас в атомной промышленности динамично развивается проект "Прорыв". В лесном комплексе открыты новые заводы по выпуску стройматериалов, появились новые проекты в Кривошеинском и Зырянском районах.

В регионе в полтора раза за несколько лет выросла переработка дикоросов, высажен крупнейший в стране сад жимолости, запущено производство вяленой ягоды в сиропах. Ряд компаний модернизировали линии по переработке кедрового ореха, продуктов из хвои, увеличили выпуск инновационной продукции для повышения иммунитета.

- Крупнейшие предприятия отрасли инвестировали в свое развитие почти полтора миллиарда рублей, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Тем временем

Выпуск сыров в Томской области с 2015 года увеличился в 26 раз - как за счет технологической модернизации производств, так и за счет появления большого количества ремесленных сыроварен. Пищевая отрасль за шесть лет приросла в денежном выражении на 30 процентов. В регионе увеличено производство растительных масел в 200 раз.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям до конца октября
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности