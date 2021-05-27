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27.05.2021 16:30
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 6 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В ближайшие дни по ночам температура может опускаться до минус 5-6 градусов. Ночные заморозки ,как рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре, ожидаются в регионах Сибири, Урала, Поволжья, северных областях России.

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Как уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Свердловской, Курганской, Челябинской областях, в Башкирии ночные температуры могут опускаться до минус 2 градусов. Более существенное понижение температуры стоит ожидать в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Там воздух по ночам может остывать даже до минус 6 градусов. Такое понижение ночных температур ожидается до 29 мая.

В густонаселенных регионах Сибири - в Омской области и на юге Тюменской области 28 и 29 мая до минус 3 градусов. И это после аномальной жары. В центральных и южных районах Красноярского края тоже резкая смена погоды - по ночам вплоть до 29 мая минус 3-5 градусов. При этом 28 мая днем еще и сильнейший дождь. 29 и 30 мая до минус 3 в ночные часы в Кемеровской области и Республике Алтай. В Томской области, Тыве и Хакасии минус 2-5 градусов. В Иркутской области с 28 по 30 мая заморозки до минус 5 градусов.

Москвичам ночных заморозков бояться не стоит. "В столичном регионе по ночам в ближайшие дни плюс 6-11 градусов. При таких температурах заморозков на почве быть не может. Днем тоже вполне комфортная погода - плюс 19-21 градус. С такой же примерно температуры начнется и лето. 1 июня в Москве 17-22 тепла", - пояснила Людмила Паршина. А уже 2 июня температура начнет повышаться. По предварительным расчетам, до плюс 27 градусов.

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