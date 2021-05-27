В Красноярске из-за халатности врача иностранцам продали 14 детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Ее обвиняют в халатности, повлекшей за собой торговлю новорожденными. Над материалами работают сотрудники управления по расследованию особо важных дел, сообщили сегодня в региональном главке СК.

По данным сыщиков, в 2020 году 14 младенцев после выписки рожениц остались в клинике без попечения законных представителей. Заместитель главного врача, отвечающая за выписку, не позаботилась, как требуют нормы закона и должностные обязанности, о передаче в органы опеки и попечительства информации о новорожденных. В результате медицинские работники передали 14 детей постороннему человеку, предоставившему доверенности от иностранных граждан.

Небрежное отношение заместителя главного врача клиники к службе привело к тяжким преступлениям против младенцев - к купле-продаже, заявили в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления.