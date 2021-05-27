В Кузбассе выпускникам помогут одеться к школьному балу

Кузбасские одиннадцатиклассники из малообеспеченных семей получат единовременное социальное пособие в размере десяти тысяч рублей на покупку нарядов к школьному балу.

Право на выплату имеют выпускники дневных общеобразовательных организаций, в семьях у которых прожиточный минимум равен 10 727 рублей на одного человека либо не дотягивает до этой суммы. Исключение составляют лишь выпускники, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Чтобы получить деньги, к заявлению на имя главы региона родителям следует приложить справки о составе семьи и ее доходах. До середины июня муниципальные органы управления образованием принимают документы, а затем средства перечислят на лицевые банковские счета получателей.

- Ситуацию в каждой семье, обратившейся за материальной помощью, изучает специальная комиссия. В прошлом году пособия получили около 1200 выпускников. В том числе деньги выплатили пятнадцати семьям, в которых прожиточный минимум оказался чуть выше, чем предусмотрено по условиям акции, но которые попали в тяжелое положение, - сообщила глава областного министерства образования и науки Софья Балакирева.

Традиция поддерживать материально нуждающихся выпускников существует в Кузбассе уже больше десяти лет. И родители школьников давно уже оценили эту меру по достоинству. Ведь покупка наряда на выпускной - далеко не единственная статья их расходов.