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Рубрика: Происшествия

Прививка и дезинфекция

В Омской области отработали алгоритм действий в случае ЧС в животноводстве
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 115(8466)
Руководство омского оперативного сводного противоэпизоотического отряда доложило о готовности к сезону осложнений. Любая вспышка особо опасных болезней животных подрывает экономику региона.

Так, четыре года назад из-за чумы свиней в Омской области уничтожили свыше четырнадцати тысяч голов общим весом 887 тонн. На компенсации фермерам из регионального резервного фонда выделили 100 миллионов рублей. Беспрецедентными оказались и прошлогодние потери омских птичников - уничтожено порядка полутора миллионов голов. Нестабильная ситуация рикошетом ударила и по карману омичей: стоимость яиц оказалась самой высокой в СФО.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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По данным Россельхознадзора, в регионе сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка по заразным, в том числе особо опасным болезням животных. В ряде населенных пунктов Омской области не снят карантин по вирусной инфекционной анемии однокопытных, бешенству, лейкозу крупного рогатого скота, туберкулезу и бруцеллезу (в общей сложности это свыше десяти очагов). С наступлением лета инфекций становится больше. Задача сводного противоэпизоотического отряда - эффективная профилактика и борьба с опасными болезнями животных и птиц.

В его составе - специалисты ветеринарной службы, Росприроднадзора, МЧС, Россельхознадзора, УМВД и минздрава. Группы по отчуждению стада, дезинфекции, утилизации, кремации и захоронению уже сформированы. Всего в специальной команде - 38 человек. При возникновении ЧС подключат резервные силы в районах.

В мае этого года специалисты регионального Россельхознадзора выявили сразу шесть мест несанкционированного складирования биологических отходов - потенциальных распространителей инфекций, в том числе в трех городских округах. Сейчас следователи выясняют обстоятельства появления скотомогильника на улице 3-й Молодежной. Нарушителю придется раскошелиться - штраф составляет до полумиллиона рублей.

В регионе полным ходом идут профилактические мероприятия. В частности, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, в фермерских хозяйствах уже провакцинировали свыше 300 тысяч птиц. Проводится профилактика бешенства и других заболеваний животных. Ситуацию контролируют более двух десятков районных ветслужб. Специалисты надеются, что принятые меры помогут перенести вероятные вспышки болезней животных и птиц с наименьшими потерями.

Прямая речь

Владимир Плащенко, начальник главного управления ветеринарии Омской области:

- В настоящее время ситуация с африканской чумой свиней и гриппом птиц благополучная. В регионе есть необходимые запасы всех дезинфицирующих веществ, прививочных вакцин. За последние три года технический парк пополнило тридцать единиц спецтехники. Это дезинфекционные установки Комарова на базе автомобилей, газотурбинная термохимическая установка для дезинфекции помещений и оборудования, мобильные крематоры с загрузкой до 500 килограммов на базе полноприводных машин, пароформалиновая камера для обеззараживания спецодежды, обуви, оборудования, легковые автомобили повышенной проходимости.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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