В Сибири создали добавку для повышения либидо

Новосибирские ученые синтезировали биологически активную добавку из экстрактов клюквы, левзеи и облепихи. Она повышает либидо, выносливость и запускает процесс жиросжигания.

Химики провели скрининг оптимального сочетания компонентов из экстрактов растений. Фитостероиды, содержащиеся в левзее, повышают мышечный тонус и работоспособность. А урсоловая кислота в клюкве обладает протективными свойствами.

- В мире есть только одна биодобавка с урсоловой кислотой из кожуры зеленых яблок - совместная разработка американских и китайских ученых, - говорит заведующая лабораторией фармакологических исследований Института органической химии СО РАН Татьяна Толстикова.

На протяжении нескольких лет ученые исследовали эффективность композиции. Доклинические исследования показали, что прием биодобавки усиливает не только выносливость и работоспоспобность, но и либидо. А еще продукт ускоряет утилизацию глюкозы и запускает процесс жиросжигания.

- Сейчас продукт находится на стадии регистрации, внедрение планируется в ближайшее время, - сообщает "Наука в Сибири".

Исследователи утверждают, что аналогов данного препарата в России пока нет.